عملة Tether وبيانات محرك بحث يكشفان أن الصين وراء ارتفاع البيتكوين

على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ، ارتفع سعر البيتكوين من 3911 دولارًا أمريكياً إلى 8120 دولارًا في المنصات الرئيسية لتداول العملات الرقمية ، مما يدل على قوة دفع قوية و مدعومة بارتفاع واضح في حجم التداول .
تضاعف سعر البيتكوين مرتين تقريبًا في الأشهر الثلاثة الماضية ( المصدر : coinmarketcap.com )
في الأسابيع الأخيرة ، زاد الإهتمام بالبيتكوين على Baidu – و هو محرك البحث الأكثر شيوعاً و استخدامًا في الصين – بشكل كبير مقارنة بمستويات عام 2018 ، مما قد يشير على الأرجح إلى زيادة في الطلب عليه من قبل المستثمرين الأفراد .
في الصين ، من غير القانوني إمتلاك أو تخزين البيتكوين كما قال عضو مجلس جمعية أبحاث القانون في بنك الصين ” سا شياو ” Sa Xiao .
و وفقًا لـ CnLedger – و هو أحد مصادر أخبار العملات الرقمية المعترف بها و مقره الصين – يقول ” سا شياو ” ( الذي استشهدت به صحيفة بكين نيوز ) :
” من القانوني امتلاك عملات البيتكوين في الصين ، و إلى جانب ذلك ، فأنا أرى أن تبادل عملات البيتكوين بين الأفراد أمر قانوني . “
بينما لا يزال تداول البيتكوين و منصات تداول العملات الرقمية أمراً محظورًا اتخذت الحكومة ضده عدة تدابير مختلفة لتقييد التداول ، فقد أشارت التقارير المحلية إلى أن الأفراد يقومون بالتحايل على هذه القيود المفروضة من خلال التداول في منصات ( over the counter ( OTC أو المنصات الدولية باستخدام عملة Tether .
و مع اشتداد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين في أعقاب فرض رسوم جمركية إضافية و احتداد نزعة الإنتقام بين كلا البلدين ، بدأ الإهتمام بالبيتكوين في الصين في الازدياد .
و مع ذلك ، فقد أشار محلل الأسواق العالمية ” أليكس كروجر ” Alex Krüger إلى أنه من الممكن أن تكون زيادة الإهتمام بعملة البيتكوين و تداعيات المحادثات التجارية هي مجرد مصادفة .
حيث قال :
” لقد كان هناك الكثير من الحديث حول كيف كانت الصين هي الدافع وراء تحرك البيتكوين للأعلى منذ الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي . لذلك قررت أن أنظر إلى اتجاهات البحث عن البيتكوين في محرك البحث Baidu ( جوجل الصين ) . و بالفعل وجدت أن شعبية البيتكوين في الصين في ارتفاع مستمر . ”
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” لقد تزامن الإهتمام بالـ BTC فقط مع الحرب التجارية و اليوان منذ إختراق سعر الـ 6K . و كانت الحرب التجارية مشتعلة منذ ذلك الحين ، مع مختلف التسلسلات السابقة التي وصل فيها الإهتمام للذروة . و من الممكن أن تكون قصة الـ BTC – Trade War مدفوعة بوسائل الإعلام و أدت في النهاية إلى نبوءة تحقق ذاتها . “
في وقت سابق من هذا الشهر ، ذكرت Diar – و هي منشور مؤسسي أسبوعي و منصة بيانات منظمة تركز على سوق العملات الرقمية – أن المعاملات على سلسلة بروتوكول Tether blockchain قد ارتفعت في الصين في الربع الثاني من عام 2019 .
منذ شهر أبريل إلى يونيو الجاري ، استطاعت الصين أن تستحوذ على 62 بالمائة من المعاملات على Tether blockchain ، و هو ما أدى إلى تقزم حجم التداول في مناطق أخرى .
و كما جاء في تقرير منشور Diar :
” تُظهر بيانات الـ On-chain حركات عملة Tether و هي تصل إلى أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق للربع الثاني من عام 2019 ، مع بقاء شهر واحد فقط في التقويم الخاص بهذه الفترة . و الأكثر إثارة للدهشة ، مع ذلك ، هو أن حجم التداول الداخل و الخارج من منصات التداول الصينية يقزم منصات التداول الغربية و العالمية ، و يشكل أكثر من نصف القيمة الإجمالية للمعاملات الخاصة بالأطراف المعروفة . “
بالنظر إلى أن 95 في المائة من حجم التداول في سوق التداول العالمي للعملات الرقمية معترف به على أنه تضخم أو تصنيع ، فإن حجم التداول القابل للتحقق منه من سوق العقود الآجلة و منصات التداول الخاضعة للتنظيم يمثل الغالبية العظمى من حجم تداول العملة الرقمية المهيمنة .
سيكون من المثير للإعجاب القول بأن الصين هي العامل الرئيسي وراء الزخم الحالي لسوق العملات الرقمية ، و لكن البيانات تشير إلى أنها قد تكون أحد المحفزات العديدة التي تغذي الحركة الصعودية لعملة البيتكوين .
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