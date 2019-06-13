منصة NASH المنتظرة تستعد لإطلاق النسخة التجريبية للمنصة اللامركزية

بعد طول انتظار NASH تعلن عن نسختها التجريبية للمنصة اللامركزية.

فبعد اثبات نفسها كمنصة تقدم خدمات مالية متكاملة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة والاستثمار فيها وتجارتها, بالاضافة إلى توفير آلية تسديد المدفوعات المالية باستخدام الأصول الرقمية.

ومن بين ذلك العملة التي تديرها المنصة والمتمثلة في عملة Nash Exchange والتي تحمل الرمز NEX.

منصة NASH من تأسيس خمسة من مطوري تقنية البلوكشين و تم تأسيسه في سنة 2017, كما يعمل هؤلاء المطورين أيضا على تطوير بنية بلوكشين النيو والتي سيتم بناء المنصة اللامركزية الجديدة عليها ولديهم نشاط أيضا وراء انشاء مجتمع مفتوح المصدر.

للعلم نجحت منصة NASH في جمع تمويل 12.5 مليون دولار من عمليات تمويل تقليدية, و 25 مليون دولار من عمليات طرح أولي لسيكيوريتي توكن مسجلة بدولة ليختنشتاين، وتقول الشركة بأن هذا هو العرض الأول من نوعه في أوروبا.

أما بالنسبة للمنصة اللامركزية الجديدة فهي لا تستخدم طرفا ثالثا في الوساطة بين المشتري والبائع وتتم العمليات بشكل مباشر بين الطرفين.

كما لديها اضافة يمكن دمجها مع المتصفح حُملت أكثر من 50 ألف مرة ولديها عدد من الاستخدامات, مثل إجراء المدفوعات عبر التطبيقات اللامركزية بالإضافة إلى خدمة إدارة الهوية الرقمية.

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كما أن المنصة تدعم بروتوكول NashPay وكذا استضافة التطبيقات اللامركزية.

ووفقا للسيد “Canesin” أحد مؤسسي منصة Nash فإن النسخة اللامركزية ستوفر للمستخدمين تسهيل عملية التداول وستمتاز بواجهة مبسطة لا تتطلب علم مسبق بتقنية البلوكشين وتعقيداتها، بالاضافة إلى توفير الأمن والحماية.

رابط التسجيل في منصة NASH

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