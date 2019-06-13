دراسة جديدة: المستثمرون الصينيون يبدون اهتمام أكثر بالايثيريوم

تعتبر عملة البيتكوين أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية الاجمالية ومن حيث العوائد الاستثمارية كما تعتبر من أقدم العملات المشفرة.

إلا أن ذلك لم يمنع مشاريع بلوكشين أخرى من الظهور والتميز ومن بينها الايثيريوم.

حيث أفادت بعض الدراسات والبحوث الصادرة مؤخرا بأن البحث على مصطلحات البيتكوين والايثيريوم على محرك البحث قوقل تقريبا متساوية بالرغم من عدم تقرير الأرقام بدقة وعدم ايضاح حجم البحث والمناطق الجغرافية المتعلقة بعمليات البحث.



ومن الأعمدة البيانية الموضحة في الصورة أعلاه المأخوذة من LONGHASH ويتبين حجم عمليات البحث على مصطلحي البيتكوين والايثيريوم.

إذ نجد دولة نيجيريا من الدول التي تشهد ارتفاع كبير في عمليات البحث على مصلطح البيتكوين, بينما نجد البحث عن مصلطح الايثيريوم يبرز في كل من دولة الصين ودولة كوسوفو.

والجدير بالذكر أن الاحصائيات الموضحة في البيانات المدرجة تخص اللغة الانجليزية وبتغير لغة البحث قد تتغير بعض المعطيات والأرقام.

أما بالنسبة للرسم البياني أعلاه فيوضح التباين بين عمليات البحث على الايثيريوم والبيتكوين والدولة الأكثر بحثا.

نجد أن البحث عن مصطلح البيتكوين مهتمة به الدول الافريقية بشكل أكبر من غيرها من الدول الأخرى.

Advertisements

بينما دول آسيا وعلى رأسهم دولة كوسوفو والصين أكثر اهتمام بالايثيريوم وهو ما تظهره عمليات البحث.

وبالرغم من حظر دولة الصين لقوقل إلى أن المستخدمين الصينيون لديهم طرقهم في تجاوز عمليات الحظر من استخدام vpn وغيرها من الطرق الأخرى.

كما يبين الرسم البياني أيضا اهتمام المستثمرين الصينيون بالايثيريوم بشكل ملحوظ.

وهو ما أظهرته أيضا أحد الدراسات المنشورة من طرف الحكومة الصينية في وقت سابق:

حكومة الصين تكشف عن تقييمها الجديد لـ شبكات البلوكشين…. ولا تزال EOS تتصدر

اقرأ أيضا:

هل سيؤثر قرار منع تعدين البيتكوين في الصين على سوق العملات الرقمية وأمان شبكة البيتكوين؟

مشروع النيو (NEO) يكشف عن بعض التفاصيل المالية للمشروع