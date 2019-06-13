بيتريكس تتوسع إلى أسواق اليورو وتخفض رسوم التداول للعملاء الأمريكيين

تام شمس - الخميس 13 يونيو 2019 05:58 مساءً -

خفضت بورصة العملات المشفرة "بيتريكس" رسوم التداول للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة وأعلنت عن توسعها في أسواق اليورو في مدونة نشرت يوم ١٢ يونيو.

وقد أعلنت البورصة عن إطلاق أسواق اليورو في وقت لاحق من هذا الصيف، مما سيمكّن تداول الأوراق المالية باليورو للمرة الأولى في تاريخها.

وتقدم بيتريكس أيضًا رسومًا تجارية منخفضة لأسواقها بالدولار الأمريكي، بدءًا بشهر ترويجي باستخدام خيارات ٠ للإنشاء و ٠,١٥٪ للسحب. وتشير البورصة أيضًا أنها ستخفض الرسوم تلقائيًا إلى السعر الترويجي للحسابات المؤهلة التي حققت ما لا يقل عن ٣٠٠٠٠ دولار في حجم التداول منذ انضمامها إلى بيتريكس أو بيتريكس إنترناشونال.

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ويأتي هذا التطور في أعقاب قرار بيتريكس في وقت سابق من هذا الشهر بمنع المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة من التداول في ٣٢ عملة مشفرة تبدأ من ٢١ يونيو. وبعد دخول التغيير حيز التنفيذ، لن يتمكن العملاء الأمريكيون من شراء أو بيع العملات المحددة، والطلبات المفتوحة تنطوي على الأصول سيتم إلغاؤها.

في يناير، أعلنت بيتريكس عن خطط لإطلاق مكتب تداول خارج البورصة (OTC). حيث قال بيل شيهارا، الرئيس التنفيذي للبورصة: "سيكون هذا العرض طريقة أخرى بالنسبة لشركة بيتريكس لتعزيز اعتماد تقنية بلوكتشين في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه تزويد عملائنا بيقين من الأسعار وطريقة سريعة وسهلة لتداول كتل كبيرة من الأصول الرقمية".

تأسست بيتريكس في عام ٢٠١٣، وهي تحتل الآن المرتبة ٥٨ من حيث حجم التداول المعدل وفقًا لموقع كوين ماركت كاب. ويبلغ حجم التداول اليومي للبورصة حوالي ٨١ مليون دولار في وقت كتابة المقالة، مع وجود ٣٤٧ سوقًا من العملات المشفرة.