وفدٌ أوكراني يزور إستونيا للتعرف على الحكومة الإلكترونية

تام شمس - الخميس 13 يونيو 2019 05:58 مساءً - قام وفد أوكراني بزيارة إستونيا للحصول على تقييم خبير لمفهوم الحكومة الإلكترونية، وفقًا لبيان على الموقع الإلكتروني لإدارة رئيس أوكرانيا نُشر يوم ١٢ يونيو.

وقد التقى الوفد برئاسة مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل فيودوروف مع السلطات الإستونية في الفترة بين ١٠-١١ يونيو. حيث اجتمع الطرفان لمناقشة التعاون المستقبلي في تطوير تكنولوجيات جديدة، وكذلك للحصول على استشارات حول مفهوم الحكومة الأوكرانية "الحكومة في الهاتف الذكي".

وقد صرح فيودوروف بأن إستونيا كانت أول حكومة في العالم أجرت انتخابات رقمية وحصلت على نسبة ٩٩٪ من الخدمات المقدمة عبر الإنترنت. وادعى المسؤول أن هدف أوكرانيا هو تطبيق أحدث التقنيات والمناهج المبتكرة لمفهوم الحكومة.

ووفقًا للإعلان، فقد أجرى الوفد أكثر من ١٠ اجتماعات مع السلطات الإستونية الرئيسية، بما في ذلك ممثلين عن المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية ووكالة نظم المعلومات وأكاديمية الحكم الإلكتروني في إستونيا وغيرها.

تعمل الحكومة الإستونية بنشاط على تطبيق تقنية بلوكتشين في العديد من الخدمات والإدارات، مدعية أنها كانت أول دولة في العالم تعتمد تقنية بلوكتشين في أنظمة الإنتاج لضمان سلامة السجلات والأنظمة الرقمية.