ما هو البلوكتشين blockchain ؟

لعلك عزيزي القارئ قد صادفت مصطلح بلوكتشين أو Blockchain أثناء تصفحك للشبكة العنكبوتية ولعلك قد بحثت في GOOGLE و فيديوهات YouTube عن إجابة شافية تجعلك تفهم بشكل كافي هذه التكنولوجيا. لذلك رأينا في موقع الخليج 365 أن نشفي غليل قرائنا ونمنحهم مقالا يجيب على كل الأسئلة التي قد تدور بخلدهم دون الغوص عميقا في الجانب التقني ودون الوقوع في السطحية المفرطة.

ونحن منفتحون على كل الأسئلة التي قد تطرحها عزيزي القارئ في التعليقات كي نطور من هذا الجهد ونصل به إلى مستويات أكثر كمالا.

أطلت علينا هذه التكنولوجيا منذ عشر سنوات فقط على يد شخص أو مجموعة من الأشخاص تحت مسمى ساتوشي ناكاموتو لتعلن ثورة في عالم الأنترنت غيرت بها وجه العالم الذي نعرفه و هدّدت عروش أباطرة الصناعة الرقمية والمالية.

و منذ ذلك الحين و الجميع يتساءلون عن المعنى الحقيقي للبلوكتشين و عن السر الذي جعلها تقلب عديد المفاهيم رأسا على عقب. فمجرد فكرة الإحتفاظ بالبيانات بطريقة موزعة لامركزية دون إمكانية نسخها أو تغييرها أظهرت للوجود نوعا مختلفا تماما من الأنترنت استخدمت في أول الأمر لإنتاج البيتكوين الذي صار يدعى بالذهب الرقمي لكن استخداماته ازدادت و توسّعت بمرور الزمن لتصبح نمطا جديدا مختلفا تماما عما عهدناه من قبل.

قد لا تحتاج لتعرف كل شيء عن البلوكتشين بدقة حتى تكون قادرا على استعماله لكنك عزيزي القارئ لن تستطيع مقاومة الفضول لسبر أغوار التكنولوجيا التي ترسم حثيثا مستقبل البشرية وربما قد تختار الانظمام إلى الموجة و تصنع شبكة البلوكتشين الخاصة بك.

للإجابة عن هذا السّؤال لا بدّ أن نفهم بداية معنى الإسم الذي نطلقه على هذه التكنولوجيا “بلوكتشين” أو Blockchain و التي تتكوّن من كلمتين و هما بلوك Block أي كتلة و تشين Chain أي سلسلة أو بمعنى آخر سلسلة من الكتل.

لا يجب أن ننسى أنّنا هنا نتحدّث عن مسمّيات رقميّة لا تشبه و لو من قريب للشّكل في الصّورة أعلاه بل هي أسماء رمزيّة تحيلنا على مصطلحات في المعجم الرّقمي فبلوك Block ترمز لمجموعة من البيانات المسجلة و التي يتم الإحتفاظ بها في السّلسلة ثم Chain و التي ترمز لقاعدة البيانات.

و يتكوّن البلوك من ثلاث أجزاء أساسيّة :

1- جزء حيث يقع تسجيل معلومات حول المعاملة التي تمّت مثل تاريخ المعاملة والوقت و قيمتها.

2- جزء حيث يتم تخزين المعلومات حول من شارك في المعاملة لكنّنا هنا لا نستخدم الأسماء و البيانات الحقيقيّة بل نستخدم ما يسمّى بالتوقيع الرّقمي وهو اسم رقمي خاصّ بكل مستخدم لا يشاركه فيه أحد آخر

3- و أخيرا جزء يحمل الإسم الخاصّ بالبلوك لتمييزه عن غيره من البلوكات الأخرى و نطلق على هذا الإسم تسمية HASH (إضافة لـ HASH البلوك السابق في السلسلة)

يحتوي البلوك الواحد على الآلاف من البيانات بالشّكل الذي بيّنّاه آنفا إذ تصل سعة الكتلة الواحدة إلى 1 ميغابايت.

قبل التطرّق إلى الجانب التقني في طريقة عمل البلوكتشين فلنلقي نظرة على مثال تقريبي استعمله الخبير في هذه التكنولوجيا السّيد ويليام موجايار :

“تتمثل الطريقة التقليدية لمشاركة المستندات في إرسال مستند Microsoft Word إلى مستلم آخر حيث يطلب منه إجراء مراجعات عليه لكن المشكلة في هذا السيناريو هو أنك بحاجة إلى الإنتظار حتى تتلقى النسخة التي تمت مراجعتها قبل أن تتمكن من رؤية التغييرات أو إجرائها بنفسك لأنك محروم من التحرير حتى يتم الإنتهاء من عملية التحوير وهكذا تعمل قواعد البيانات اليوم إذ لا يمكن للمالكين العبث بنفس السجل في وقت واحد و هذه هي الطريقة التي تحتفظ بها البنوك بالأرصدة و التحويلات المالية إذ يقومون بإغلاق إمكانيّة الوصول إلى قاعدة البيانات لفترة قصيرة أثناء إجراء التحويل ، ثم تحديث الجانب الآخر ثم إعادة فتح إمكانية الوصول (أو التحديث مرة أخرى). أمّا مع محرّر مستندات Google (أو Google Sheet) فيكون لكلا الطرفين حق الوصول إلى المستند نفسه في نفس الوقت و الإصدار الوحيد لتلك الوثيقة مرئي دائمًا لكلا الطرفين فيما يشبه دفتر الأستاذ المشترك. تخيل عدد الوثائق القانونية التي ينبغي استخدامها بهذه الطريقة. بدلاً من نقلها إلى بعضها البعض و فقدان مسار الإصدارات و عدم مزامنتها مع الإصدار الآخر لماذا لا يمكن مشاركة جميع مستندات العمل بدلاً من نقلها ذهابًا و إيابًا ؟ ستكون هذه الطريقة مثاليّة للكثير من أنواع العقود القانونية وهذه هي الطريقة التي يعمل بها البلوكتشين. “

هذا التشبيه الذي استخدمه السيد وليام يشرح بشكل كبير طريقة عمل البلوكتشين لكن حتى نفهم التكنولوجيا بشكل أفضل فلنتعمّق أكثر في الجانب التقني.

حتّى ينظمّ بلوك جديد للسّلسلة فلا بدّ له أن يمر بأربع مراحل مختلفة وهي :

1- أن تقع معاملة معيّنة على الشّبكة كتحويل أموال أو عملية بيع أو شراء.

2- يتم التثبّت من المعاملة من قبل آلاف الحواسيب الموزعة حول العالم (بالنسبة للبيتكوين يصل عدد تلك الحواسيب إلى 5 ملايين حاسوب) و يقومون إثر ذلك بالمصادقة على البيانات مثل التاريخ و الوقت وقيمة المعاملة و المشاركين فيها ( تتم هذه العمليّة خلال ثانية واحدة).

3- يتم تخزين البيانات إثر التثبت من صحّتها في البلوك إضافة إلى آلاف البيانات الأخرى.

4- يحصل البلوك إثر ذلك على إسم خاص به يسمّى HASH لتمييزه عن الكتل الأخرى.

من هنا يتضح الدور الجوهري لشبكة عملاقة من الحواسيب الموزّعة حول العالم وهي أساس تقنية البلوكتشين و نطلق على كل منها اسم عقدة أو node.

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العقدة هي حاسوب خادم server يحتوي على نسخة كاملة من البلوكتشين ويقوم بعملية التثبت من صحة البيانات والمعاملات على الشبكة و أهم دور يقوم به هو ما اتفق على تسميته بالتعدين و كالعادة لا تشبه التسمية المسمى فالعملية في الحقيقة هي عبارة عن سباق محموم تقوم به آلاف أو ملايين العقد (الحواسيب) لحل معضلة رياضية معقّدة لتكتشف في نهايتها رمزا للبلوك والذي نسميه HASH و لكون مجموع الأسماء التي يمكن استخراجها بنفس الخوارزمية الرياضية ذات عدد محدود معروف مسبقا و لكون كل اسم منها فريدا من نوعه و هو مسجل بشكل آمن كليا على الشبكة فهو مثالي ليكون عملة رقمية.

تعتبر هذه النظرية أساس عمل البلوكتشين وقد ظهرت لأول مرة في مقال يحمل نفس العنوان سنة 1982 و هي خوارزمية للتثبت من صحة البيانات التي يتم تداولها اعتمادا على وسطاء غير موثوقين مائة بالمائة وقد أخذت اسمها من القصة الرمزية التي تفسرها وتذكر القصة قائدين أو أكثر في جيش بزنطي يحاصر إحدى القلاع و هما أو هم محتاجون لنقل المعلومات فيما بينهم لتنسيق الهجوم وهم في ذلك محتاجون لرسل لكن الإشكال المطروح هو أن داخل الرسل الذين يتم الاعتماد عليهم بعض الخونة لذلك لابد من إيجاد خوارزمية تسمح بالتثبت من صحة البيانات الواردة رغم خيانة بعض الرسل وهي عملية تزداد تعقيدا كلما ازدادت البيانات و عدد الرسل المعتمدين وتثبت النظرية انه يمكننا التأكد من صحة البيانات اذا كان ثلثا الرسل موثوقا بهم.

و لا يمكننا في هذا السياق ذكر نظرية القادة البزنطيين دون ذكر هجوم 51 %.

تصور لو أن 51 بالمائة من الرسل كانو من الخونة في تلك الحال بإمكانهم التأثير على مصداقية البيانات المنقولة وفي حال البلوكتشين إذا أمتلك شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص 51 % من القوة الحسابية للشبكة فإن هذا قد يسمح بهجوم يؤثر على المعلومات التي يتم تسجيلها في البلوك حيث يسمح بصرف عملة مرتين من قبل نفس المستخدم نحو شريكين مختلفين وهو وإن كان لا يسمح بسرقة العملات إلا أنه يجعل الثقة في الشبكة منخفضة جدا مما يتسبب في تدهور سعر العملة الرقمية التي تم مهاجمة شبكتها.

تتمتع شبكة البلوكتشين بعدد من الصفات التي جعتلها محط أنظار الملايين من البشر ورفعتها إلى مكانتها التي تحضى بها اليوم وهنا سنذكر نبذة عن أهم النقاط التي تميز هذه التكنولوجيا الثوريّة

1 – اللامركزية :

يتم تخزين بيانات البلوكتشين على عدد كبير من السيرفرات الموزعة حول العالم دون أي أفضلية لأي منها على الأخرى لذلك لا توجد أي جهة مركزية تتحكم بالشبكة وهنا تأتي ريبة المؤسسات الحكومية من هذه التكنولوجيا حيث تجعلها طبيعتها اللامركزية غير قابلة للسيطرة وخارجة عن نطاق المراقبة والمحاسبة أي خارج نطاق الدولة لذلك اعتبرتها بعض الدول معادية لها ومهددة لوجودها.

2- الشفافية :

البلوكتشين يعتبر قاعدة بيانات مفتوحة بإمكان أي شخص الحصول على نسخة منها والتثبت من البيانات الواردة فيها لكن هذه الشفافية لا تؤثر على خصوصية المستخدمين حيث لا تعتمد الشبكة على بياناتهم الحقيقية إنما تستخدم ما يسمى بالتوقيع الرقمي وبذلك تضمن قدرا عاليا من السرية ومن هذا الجانب تأتي السمعة السيئة للتكنولوجيا إذ يعتبرها الكثيرون ملاذا لبارونات الأنترنت المظلمة لصعوبة تتبع معاملاتهم لكن العديد من الأبحاث أثبتت عكس ذلك فخاصية الشفافية تخيف المجرمين أكثر مما تستهويهم فكرة سرية البيانات خاصة بعد ما تم الكشف عن chainanalysis التي تقوم بتحليل شبكات البلوكتشين وتقصّي الهوية الحقيقية للمستخدمين وتتبع مسار العملات الرقمية.

3- أمن البيانات وديمومتها

استنادا إلى كل ما ذكرناه سابقا فإن تكنولوجيا البلوكتشين تعتبر الأكثر موثوقية وقدرة على حفظ البيانات لاستحالة إمكانية تعديلها أو تزييفها إضافة إلى أنها ستظل موجودة ما دامت الأنترنت مستخدمة على الأرض والتي قد تدوم لفترة طويلة جدا من الزمن.

و أثبتت التجربة أن البلوكتشين غير قابل للقرصنة بسبب لامركزيته وكون لكل مستخدم مفتاحين أحدهما عام وهو الذي قد يستخدمه كعنوان أو توقيع رقمي والآخر خاص لا يعرفه أحد سواه ويستخدمه للتحكم في بياناته في الشبكة من عملات و معاملات.

إضافة إلى الهدف الأساسي من التكنولوجيا وهو العملات الرقمية إلا أن للبلوكتشين استخدامات عديدة تختلف من شبكة إلى أخرى.

العقود الذكية

وهي تعتبر أهم إستخدام للبلوكتشين بعد العملات الرقمية حيث تسمح بابرام عقود موثوق بها دون تدخل طرف ثالث كجهة حكومية أو غيرها وتندرج عديد المعاملات في هذا الباب مثل بيع الممتلكات وحقوق الملكية الفكرية وقد استخدمتها بعض الجامعات لتوثيق حصول طلبتها على شهاداتهم العلمية حيث يمكن للجميع التثبت من صحتها على الشبكة.

تحويل الأموال خارج الحدود

ظل تحويل الأموال خارج الحدود إلى وقت قريب مكلفا ماديا وزمنيا حتى ظهرت تكنولوجيا البلوكتشين لتجعل العملية آنية وبدون أي تكاليف إضافية مما حدى بالعديد من البنوك لاعتماد التكنولوجيا و تبنيها وتعتبر Ripple رائدة في هذا المجال كما سعى بنك JPMorgan لتطوير البلوكتشين الخاص به لإستخدام ميزة نقل الأموال.

تتبع ملكية أحجار الماس

تقوم everledger بتتبع تاريخ ملكية أحجار الماس عبر العالم باعتماد تقنية البلوكتشين حيث يسمح ذلك بتتبعها وتسجيل كل بيانات نقلها في مستند دائم آمن ومفتوح للجميع. وهو الأمر الذي يسمح لتجار الحجر الكريم بالتأكد من مصدره و تفادي عمليات السرقة كما تتيح للمنظمات الدولية إمكانية مقاومة إستخدام الماس لتمويل الحروب. و تعتقد مديرة المؤسسة Leanne Kemp بامكانية إستخدام التكنولوجيا للتتبع الممتلكات النادرة واللوحات الفنية.

تتبع المواد الغذائية

تستخدم شركة Walmart تقنية البلوكتشين لتتبع شبكة توزيع اللحوم في الصين عبر تتبع مسارات نقلها وتخزينها ومطابقة ذلك للمواصفات المعمول بها فإذا ما تم كشف لحوم فاسدة أمكنها بذلك معرفة الجهة المسؤولة عن ذلك و تفادي أي أخطار تنتج عنها.

وقد أعربت شركة المواد الغذائية الأمريكية عن نيتها توسيع عملها بالبلوكتشين إلى مواد أخرى.

لا تزال تكنولوجيا البلوكتشين في بداياتها ويتم في وقت كتابة هذا المقال استكشاف مجالات جديدة لاستخداماتها و التي لامست كل مجالات الحياة تقريبا حتى صرنا لا نذكر مجالا إلا و اكتشفنا تطبيقا للبلوكتشين مهتما به حتى تكاد هذه التكنولوجيا تحتل كل جوانب الحياة فربما نحن شهود على بداية عصر جديد قد يشير إليه أحفادنا بعصر البلوكتشين.

عسى أن يكون هذا المقال قد أجاب عن أهم الأسئلة التي تدور بخلدك عزيزي القارئ وربما قد فتح شهيتك لقراءة مقالات أخرى في ديوان المعرفة بموقع الخليج 365.

نحن في إنتظار تعليقاتك وأسئلتك ونرجو لك رحلة ممتعة في عالم البلوكتشين.

يمكنك عزيزنا القارئ وضع تعليق حول الموضوع أدناه.

المصادر :

fr.m.wikipedia.org

fr.m.wikipedia.org

www.lemondeinformatique.fr

blockgeeks.com

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