قائمة جديدة بـ منصات تداول العملات الرقمية الأكثر ثقة… و Coinbase تتصدر

كشف موقع CryptoCompare, وهو موقع متخصص في بيانات ومؤشرات العملات الرقمية, في بيان صحفي عن تقييم جديد لأكثر من 100 منصة لتداول العملات الرقمية بناء على معايير جديدة.

ويأتي هذا التقييم بعد ظهور عدد من التقارير التي أشارت إلى “تزييف” أحجام التداول في منصات تداول العملات الرقمية.

ووفقاً لبحث Bitwise في شهر مارس الماضي, فإن 95 في المائة من أحجام تداول عملة البيتكوين “مزيفة”.

وبذلك فإن تقرير CryptoCompare, يهدف إلى تحديد المنصات الأكثر ثقة في سوق العملات الرقمية وتم تصنيف المنصات كما يلي:

وفي هذا السياق قال تشارلز هايتز, الرئيس التنفيذي لـ CryptoCompare, “استجابة لمخاوف صناعة الكريبتو بشأن أحجام تداول منصات الكريبتو والافتقار إلى المقاييس الموثوقة لتقييم منصات التداول, نحن متحمسون لإطلاق معيار جديد.”

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وأضاف: “نتطلع عبر هذا المعيار إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية في صناعة الكريبتو وتحسين عملية اتخاذ القرار للمساهمين في السوق من خلال توفير مجموعة بيانات بمكنهم الوثوق بها.”

يجدر بالإشارة إلى أن موقع CryptoCompare يعتمد على أكثر من 30 معياراً ويستخدم النهج الكمي والنوعي في عملية تقييم منصات تداول العملات الرقمية.

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