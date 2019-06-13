السلطات الروسية توقع مذكرة تفاهم مع ميرسك لإطلاق منصة تريدلينس رسميًا في روسيا

تام شمس - الخميس 13 يونيو 2019 12:54 مساءً -

وقعت السلطات الروسية اتفاقًا مع شركة اللوجستيات الدنماركية العملاقة "ميرسك" لإطلاق منصة بلوكتشين للشحن "تريدلينس"، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٦ يونيو.

وكجزء من الاتفاقية، سيقوم ميناء سان بطرسبرغ الموجود في ثاني أكبر مدينة في روسيا، بتجربة أداة النقل والإمداد التي تعمل بالطاقة والتي طورتها شركة ميرسك جي تي دي التابعة لشركة ميرسك للتكنولوجيا وشركة آي بي إم للتكنولوجيا العالمية العملاقة.

وتم توقيع الاتفاقية في شكل مذكرة تفاهم بين الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك سورين سكو ويوري تسفيتكوف، نائب وزير النقل في الاتحاد الروسي ورئيس الوكالة الفيدرالية للنقل البحري والنهري، حسبما جاء في البيان الصحفي.

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وقد تم توقيع مذكرة التفاهم في ٥ يونيو، مما يتيح إطلاق تريدلينس في جميع أنحاء روسيا من أجل اعتماد عملية التوثيق الرقمية التي تعمل ببلوكتشين لتحل محل عمليات النقل الحالية التي تكون ورقية في معظمها. وقد تم الكشف عن خطط الاتفاقية لأول مرة في فبراير ٢٠١٩.

ومن خلال نشر تريدلينس، من المتوقع أن يؤدي ميناء سان بطرسبرغ، ثاني أكبر ميناء في روسيا وبوابة الحاويات الرئيسية، إلى زيادة الشفافية لعمليات متعددة بما في ذلك إجراءات التعاقد من خلال توزيع البيانات حول العرض والطلب، حسبما قال تسفيتكوف في حفل التوقيع.

ووفقًا للبيان الصحفي، تضم منصة تريدلينس الآن أكثر من ١٠٠ مشارك وتقوم بمعالجة ١٠ ملايين حدث شحن عالمي حتى الآن.