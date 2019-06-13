تقرير: أقل من ٥٪ من التعليمات البرمجية للعملات المشفرة التي تتم على غيتهاب كتبتها نساء

تام شمس - الخميس 13 يونيو 2019 11:06 صباحاً - تم تقديم أقل من ٥٪ من التعليمات البرمجية التي تم الالتزام بها لأفضل ١٠٠ مشروع عملات مشفرة على غيتهاب من قبل النساء، وذلك وفقًا لمقالة على ميديام ​​نشرها الصحفي كورين فايف يوم ١٠ يونيو.

وقد جمع المؤلف أكثر من ١٠٢٦٨٠٤ تعليمة برمجية مقدمة لبحثه. وفي حين تم صنع ٦٩١٣٤ من قبل المطورين بأسماء ذكور، فقط ٤٧٦٧٨ تم تقديمها منقبل أسماء إناث. وكان هناك ٢٨٧٩٩٢ اسمًا مستعارًا أو تم إنتاجه من قبل شخص يحمل اسمًا يمكن أن يكون من الجنسين.

وقد وجد فايف أن مستخدمي غيتهاب الذين يحملون اسم ذكور ساهموا بثلثي مجموع هذه المشاريع، وأن ٢٨ في المئة المتبقية تم تقديمها من قبل المطورين حيث تعذر تحديد جنسهم.

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والفجوة بين الجنسين لم تنته هنا. ففي المتوسط​، قام المطورون الذين يحملون أسماء ذكور بإصدار تعليمت برمجية أكثر من ١٣ مرة من نظرائهم من الإناث. في حين أقر فايف بأن بياناته "غير واضة"، فقد خلص قائلًا:

"إنها ترسم صورة واضحة لمجال يهيمن عليه المطورين الذكور في جميع المشاريع الكبرى تقريبًا. ويجدر فحص الأسباب الأوسع لهذا الاختلال في النوع الاجتماعي، وما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها الصناعة لتشجيع المزيد من النساء على تنفيذ برامج بلوكتشين."

وفي يناير، كشف تقرير أن ٧٩٪ من الحاضرين في أحداث العملات المشفرة هم من الذكور.