بنك SCB التايلندي يتراجع عن خططه في اعتماد عملة الريبل (XRP)

بعد اعلان بنك سيام التجاري “Siam Commercial Bank” الذي يعد واحد من أكبر البنوك في تايلندا وأقدمها عن خطط اعتماد تقنية الريبل مستقبلا وهو ما تحدثنا عنه في موضوع مخصص في وقت سابق:

أحد أقدم البنوك التايلاندية يطلب من مجتمع الكريبتو الإنتظار لإعلان كبير يخص عملة الريبل (XRP)

ليتراجع البنك عن خططه في هذا الشأن وهو ما أخبرت به بعض التقارير الصادرة مؤخرا على موقع BlockTribune.

حيث أصدر البنك بيان مفاده تراجعه عن ما كان يخطط له في وقت سابق بدمج عملة الريبل XRP في عمليات التحويل المالية لتحسينها ولتمكين المدفوعات الدولية.

والتي قالت في وقت سابق أن استخدام التقنية الجديدة من الريبل ستؤدي إلى تحسين الدفعات المالية

ووصولها خلال وقت قصير من الزمن بدل اليوم واليومين التي كانت في الطرق التقليدية.

كما نشر الحساب الرسمي لبنك SCB على تويتر بأن نظام الريبل سيتم اعلان استخدامه في وقت قريب.

ليصدر بيان يفيد بتراجع البنك عن خططه في الاعتماد على تقنية الريبل ومما جاء فيه ما يلي:

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“نحن آسفون للغاية للمعلومات التي ذكرت في وقت سابق، حاليا ليس لدينا أي خطة لاستخدام XRP”.

ولم يوضح البنك سبب الغاء عملية الاعتماد على تقنية الريبل كما لم يؤكد أن الأمر مجرد تأجيل.

من غير الواضح ما إذا كانت شراكة البنك مع PTTEP ستستمر دون استخدام XRP.

لتبقى عدة أسئلة مفتوحة حول سبب تراجع البنك التايلندي من اعتماد تقنية الريبل التي تحسن كثير من عمل المؤسسات المالية والبنكية في عملية التحويلات والتي تعاقد معها بالفعل أكثر من 200 مؤسسة.

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