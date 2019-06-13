أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس الموافق 13-6-2019

تعرضت العملات الرقمية لموجات هبوط وصعود خلال الأشهر القليلة الماضية محققة مكاسب وخسائر سجلتها العملات الرقمية منذ بداية السنة .

انخفضت عملة البيتكوين (BTC) إلى أقل من 8000 دولار منذ بداية الشهر في حركة سلبية مفاجئة ومنذ بداية الشهر ، انخفضت هيمنة BTC بحوالي 1٪ تقريبًا مما يشير إلى أن العملات الرقمية البديلة altcoins تمكنت من اكتساب بعض القوة .

أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 13-6-2019



في 30 مايو ، وصل سعر البيتكوين (BTC) إلى مستوى مرتفع بلغ 9109.0 دولار و في نفس اليوم بدأ انخفاض سريع – تلاه زيادة تدريجية وفي 2 يونيو ، وصل سعر BTC إلى أعلى مستوياته بالقرب من 8800 دولار ومع ذلك ، بدأ انخفاض سريع آخر في 4 يونيو .

في يومي 5 و 6 يونيو ، حقق سعر البيتكوين أدنى مستوياته بالقرب من 7500 دولار و ذلك بعد زيادة تدريجية ، وصل السعر إلى نفس المستويات في يونيو .

تحرك سعر Bitcoin اليوم عند مستوى ضيق وكسر مقاومة 8000 دولار بنجاح ويتارجح سعر العملة الآن حول 8100 دولار مرتفعا بنسبة بلغت 3 % في وقت كتابة هذا التقرير .

في 4 يونيو ، وصل سعر ايثيروم (ETH) إلى مستوى منخفض حيث بلغ سعره 235.22 دولار و تم الوصول إلى مستويات مماثلة في 5 و 6 يونيو ومع ذلك ، بدأ الانخفاض السريع في 9 يونيو وفي اليوم التالي وصل السعر إلى 226.01 دولار .

ارتفع سعر الإيثيريوم اليوم بنسبة 5.83 %، ويتم تداول العملة في الوقت الحالي بسعر قريب من 256 دولار.

Ripple XRP ارتفعع سعرها اليوم الى 0.39 دولار و بنسبة بلغت 2.21 % .

Litecoin ارتفعت عملة LTC بنسبة 2.74 % ويتارجح السعر حول 138 دولار أمريكي .

حققت عملة Binance Coin اليوم نسبة أرباح جيدة بلغت 9.42 % ويتأرجح السعر الآن حول 34 دولار .

Bitcoin Cash يتحرك في نطاق ضيق هو أيضا ويتارجح السعر الآن حول 393 دولار بنسبة 1.7 %

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يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

EOS حققت اليوم ايضا ارتفاعا بسيطا بنسبة 1.53 % ويتم تداول العملة الآن عند مستوى السعر البالغ 6.34 دولار .

TRON عملة TRX تحقق اليوم أرباحا جيدة بنسبة 7.12 % ويتم تداول العملة الان عند مستوى السعر 0.032 دولار .

Cardano ترتفع اليوم بنسبة كبيرة عن يوم امس حيث بلغت النسبة 7.68 % ويتأرجح السعر الآن 0.094 دولار امريكي.

Steller تمكنت اليوم من الارتفاع إلى مستويات جديدة حيث تجاوز ذروته الأخيرة ويتجه نحو مستوى مقاومة جديد تمامًا عند 0.13 دولار ويتم تداول العملة الان عند مستوى وبلغت نسبة الارتفاع اليوم 3.74 % .

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