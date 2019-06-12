إطلاق منصة Beaxy لـ بيع و شراء البيتكوين و العملات الرقمية الأخرى

أعلنت منصة Beaxy لتداول العملات الرقمية عن بدء نشاطها بشكل رسمي يوم أمس 11 يونيو.

بعد أن عانت المنصة في وقت سابق عند إطلاقها من محاولة اختراق أمني والذي لم يخلف أي ضرر على مستوى حسابات المستخدمين أو أموالهم.

منصة Beaxy والتي لديها 60 ألف مستخدم مسجل في وقت مسبق أعلن مديرها التنفيذي السيد “Artak Hamazaspyan” عبر تويتر بأن المنصة تعرضت لعملية اختراق يوم 22 مايو وأن المهاجمين حاولوا سرقة معلومات واختراق بيانات KYC لكنهم لم يحصلوا على شيء.

ليتم ضبط الأمور وإعادة اطلاق Beaxy لتداول العملات الرقمية من جديد.

وتعد Beaxy أحد أحدث منصات تداول العملات الرقمية, و تدعم ما يقارب 185 دولة حول العالم وتتعاون مع شركة OneMarketData وتوفر سرعة تداول تقدر بـ225 ألف معاملة في الثانية لكل زوج تداول.

كما تدعم منصة Beaxy تداول 26 زوج من العملات المشفرة منها 16 من أشهر العملات الرقمية المشفرة.

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إطلاق منصة تداولية جديدة وانضمامها لـ سوق العملات الرقمية المشفرة المتشبع بالفعل بالمنصات التداولية ما يجعل Beaxy تواجه منافسة شرسة للظفر بمكانة لها وتمييز نفسها عن باقي المنصات.

ويرى السيد “Artak Hamazaspyan” بأن المنصة ستتميز بتقديم أفضل دعم للعملاء وتقديم معاملات سريعة.

رابط للتسجيل في منصة Beaxy

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