منصة BitMex تحذر من محاولات الوصول الضارة لحسابات العملاء وتشدد على أهمية تأمين الحسابات

قدمت منصة تبادل العملات الرقمية BitMex – والتي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها – للتو نصيحة أمنية تخبر عملائها بأنها تشهد زيادة في المحاولات غير المبررة للوصول إلى حسابات العملاء وحذرت BitMEX العملاء من أهمية تعزيز أمان حساباتهم من خلال كلمات مرور قوية ومصادقة ثنائية العمل .

وفقًا لمدونة BitMEX لإعلام العملاء بالموقف:

لقد لاحظنا زيادة في عدد المحاولات غير المصرح بها للوصول إلى حسابات العملاء ونود تذكير جميع العملاء والمستخدمين بحماية حسابات منصة BitMEX وحساباتك الشخصية وذلك من خلال : إستخدام كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها ؛ وتمكين المصادقة الثنائية (2FA) لجميع حساباتك واستخدام مدير كلمة المرور.

بينما تشهد منصة BitMEX زيادة في عدد محاولات الوصول إلى حسابات العملاء بطريقة غير مصرح بها ، تشير منصة التبادل أيضًا إلى أن المتسللين أصبحوا أكثر ذكاءً من ذي قبل وتنص مدونة الشركة على ما يلي :

لقد لاحظنا زيادة مستمرة في الرقي والتكتيكات التي يستخدمها المجرمون ذوو الدوافع المالية وأحد الأمثلة على ذلك : بدلاً من قيام المهاجم بتنفيذ طلب السحب على الفور ، لاحظنا أن المهاجمين يتاجرون بالأموال من الحسابات عن طريق التعمد في خسائر مقابل حساب آخر يسيطرون عليه أيضًا.

واتضح أيضا أن تعطيل إشعار تسجيل الدخول إلى بريد BitMEX هو تكتيك مفضل آخر بين المتسللين الذين يحاولون الوصول إلى حسابات العملاء دون مبرر، وكنتيجة لذلك تشدد منصة BitMEX على حقيقة أن عملائها بحاجة إلى إستخدام مصادقة ثنائية .

وذلك لأن هذه الآلية قادرة على تقليل خطر دخول المتسللين إلى حسابات العملاء بدرجة كبيرة وتشير منصة BitMEX إلى أنه وفقًا لمسح أَجرته Google ، يمكن إيقاف جميع هجمات المتسللين إذا استخدم العملاء مفتاح أمان للمصادقة ثنائية العوامل.

نتيجة لذلك ، تدرس منصة BitMEX التنفيذ الإلزامي للمصادقة ثنائية العوامل ، وهو أمر غير مفاجئ نظرًا للزيادة في الهجمات على الكثير من منصات تبادل العملات الرقمية هذا العام .

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في النصف الأول من عام 2018 ، خسرت منصات العملة الرقمية 731 مليون دولار من قبل هجمات القراصنة ، بزيادة كبيرة من 266 مليون دولار في السنة السابقة وبحلول نهاية عام 2018 ، انتهى المتسللون بسرقة عملات رقمية بقيمة مليار دولار.

استمرت الهجمات في عام 2019 ، حيث تحمل عدد كبير من منصات تبادل العملات الرقمية عبء القراصنة.

وقعت منصة عملة البيتكوين الشهيرة Binance ضحية إختراق أمني بقيمة 40 مليون دولار الشهر الماضي ، حيث تمكن المتسللون من سرقة 7000 BTC من محفظتها الساخنة.



بالنظر إلى حوادث الإختراق المأساوية ، فإن نصيحة BitMEX للعملاء لدعم أمان حساباتهم في ضوء الزيادة الأخيرة في محاولات إختراق منصة تداول العملات الرقمية أمر منطقي واذا كنت أحد عملاء BitMEX ولديك كلمة مرور ضعيفة و / أو لا يوجد مصادقة ثنائية ، فستحتاج إلى المسارعة في الحصول عليها قبل أن تخسر أموالك.

المصدر : CCN.COM

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