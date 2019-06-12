مستثمر يقدم على الانتحار بعد خسارة 2000 بيتكوين باستخدام الرافعة المالية

هوس التداول وخسارة العملات الرقمية المشفرة قد تكون قاتلة.

خاصة إذا كان الفرد مندمجا معها بشكل عاطفي ويرى فيها كل حياته.

وهو ما تبينه الحادثة التي وقعت مؤخرا للسيد “Hui Yi” البالغ من العمر 42 سنة والذي كان مؤسس مشارك ورئيسا تنفيذيا لـBTE.TOP وهي شركة لتحليل البيانات المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة.

وسبق للسيد للسيد “Hui Yi” أن عمل كباحث في مركز أبحاث IBM المتواجدة في الصين ومدير منتجات في شركة مايكروسوفت ما بين 2003-2008، وأمتاز بتنبؤاته الدقيقة حول سوق العملات المشفرة.

أما بالنسبة لتفاصيل حادثة موته فتعود ليوم 5 يونيو حيث دخل السيد “Hui Yi” في عملية تداولية باستخدام رافعة مالية.

إذ قرر استخدام 2000 وحدة بيتكوين المملوكة لعملاء الشركة في عملية تداول باستخدام الرافعة المالية بحجم 100x.

حيث بنى “Hui Yi” توقعاته حول أن البيتكوين سيعود لاختبار مستوى 7000 دولار. لكن سعر البيتكوين لم يفعل ذلك بل وصعد لـمستوى 8000 دولار ما جعله يتكبد خسارة تقدر بـ 14 مليون دولار.

حيث أن استخدام الرافعة المالية قد تعجل في خسارة المرء لجميع أرباحه وما بحوزته في لحظة وعند زيادة سعر البيتكوين بنسبة 1%.

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ليضع “Hui” حدا لحياته بعدما سارت الأمور وفق ما لا يريد.

شكل انتحار المؤسس الشريك لشركة BTE.TOP صدمة لمجتمع العملات المشفرة وانقسموا بين متعاطفين معه وبين مشككين في قضية موته حيث يرون أنه فرّ بأموال المستثمرين وأنه بذل الكثير ليقتل نفسه ببساطة، كما تسائلوا عن سبب استخدامه لرافعة مالية بـ100 ضعف.

اما بالنسبة لشركة BTE.TOP فهي في قيد الاغلاق بعد عجزها المالي وعدم القدرة على ارجاع أموال المستثمرين.

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