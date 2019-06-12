شركة “فيزا” تطلق شبكة للمدفوعات قائمة على نظام البلوكشين

ذكرت “رويترز” أن عملاق المدفوعات “فيزا” أطلق شبكة لمدفوعات الأعمال (B2B) يعتمد على تكنولوجيا البلوكشين.
ووفقاً للتقرير, فإن شبكة “فيزا” الجديدة سوف تستهدف الشركات في 30 دولة, مع توقع تغطية 90 دولة أخرى بحلول نهاية عام 2019.
تم تصميم هذه الشبكة الجديدة لمساعدة عملاء شركة “فيزا” من الشركات والأعمال لتجنب شبكات البنوك البطيئة, حيث توفر الشبكة نظام المدفوعات الفورية باستخدام نظام مدعوم جزئياً بتقنيات البلوكشين.
وقال الرئيس العالمي لحلول الأعمال في “فيزا“, كيفين فالين, في بيان صحفي: “من خلال إيجاد حل يسهل المعاملات المصرفية المباشرة, فإننا نقوم بحل أحد أهم المشاكل الحالية في صناعة المدفوعات.”
وأضاف: “إن الشبكة لا تعتمد بالكامل على نظام البلوكشين, لكن تم استخدام التكنولوجيا لبعض العناصر لإنها تتيح معلومات أفضل من الأنظمة التقليدية.”
يجدر بالإشارة إلى أن مشروع “Chain” لعب دوراً رئيسياً في تطوير منتج “فيزا الجديد. وهي شركة تعمل على بناء نظم مالية للشركات وأصحاب الأعمال.
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