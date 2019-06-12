منصة Coinbase توفر بطاقة السحب المباشر الخاصة بها لستة بلدان أوروبية جديدة

تقوم منصة Coinbase بتوسيع بطاقة السحب المباشر في ستة بلدان أوروبية أخرى يوم الأربعاء وذلك بعد أن تم إطلاقها في المملكة المتحدة في أبريل ، حيث شهدت الشركة قبول قوي للغاية للبطاقة و تجاوزت الهدف الأولي البالغ 1000 بطاقة .

سيتم طرح بطاقة منصة Coinbase في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وجمهورية أيرلندا وعلى مدونتها أوضحت Coinbase:

” تتاح بطاقة السحب المباشر Coinbase Card لأي شخص لديه حساب فعلي على منصة Coinbase وفي أي بلد تدعم العملات الرقمية على الفور في جميع أنحاء العالم ومنذ إطلاقها في المملكة المتحدة ، يستطيع مستخدمو البطاقة إنفاق أموالهم من العملات الرقمية بنفس سهولة إنفاق الأموال الرقمية في حساباتهم المصرفية .

توفر بطاقة Coinbase للمستخدمين طريقة لإنفاق العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم والايتكوين عبر الإنترنت وتجار التجزئة والشركات و يتم تشغيل البطاقة بواسطة Visa ، وبالتالي يتم قبول البطاقة في كل مكان تقريبًا في المملكة المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي المشاركة.

يقوم المستخدمون بربط البطاقة مباشرة بمحفظة Coinbase الخاصة بهم ويتم الدفع مباشرة من الحساب وهذا يميزها عن غيرها من بطاقات العملات الرقمية الأخرى التي تتطلب عادة من المستخدمين تعبئة البطاقة .

إنها أول خطوة صغيرة نحو إعتماد المستهلك لمدفوعات البيتكوين. ومع ذلك ، لا تدفع البطاقة بائع التجزئة بالعملات الرقمية مباشرةً ولكن بدلاً من ذلك ، يقوم بتحويل البيتكوين إلى الجنيه الاسترليني أو اليورو لتسديد المبلغ وتأخذ منصة Coinbase بذلك رسوما ثابتة للتحويل.



سوف تساعد بطاقة Coinbase بالتأكيد على زيادة الوعي بمدفوعات العملات الرقمية . وأعجب المستخدمون في وقت مبكر من تجربة المستخدم.

قال مستشار العملات الرقمية سام فولكرينغ:

استخدمت حسابي اليوم في CoinbaseCard لشراء بعض السوشي من ItsuOficial بالدفع مقابل ETH $. كان إلى حد بعيد أفضل و أسهل تجربة مستخدم UX عن أي بطاقة دفع أخرى .

قال مستخدم آخر لبطاقة Coinbase في المملكة المتحدة إنه يفضل الدفع باستخدام عملة البيتكوين مباشرة ، لكنه ما زال معجبًا بالتجربة:

“أفضل إنفاق #btc مباشرة بالطبع ، لكن هذه هي البطاقة الأولى التي استخدمها والتي تقوم بتحويل سلس في الوقت الفعلي مباشرة من رصيد #btc في نقطة البيع بدلاً من الاضطرار إلى التحميل المسبق.” Advertisements

على الرغم من الإثارة ، هناك طريق طويل يجب قطعه قبل أن تصبح مدفوعات العملات الرقمية سائدة بشكل كبير كما ذكرت CCN ، حيث جاء فقط 1.3 في المئة من معاملات البيتكوين من قبل التجار.

“هذا يعني أنه لا يوجد أحد يستخدم بيتكوين لشراء الأشياء ولا يزال إقتصاد البيتكوين يدور حول المضاربة وليس نظام المدفوعات العالمي “

يتنافس كل من منصة Coinbase و Gemini في مجال خدمات المدفوعات عبر العملات الرقمية حيث تعاونت منصة Gemini مؤخرًا مع Flexa لإطلاق Spedn ، وهو تطبيق يعمل على تشغيل مدفوعات العملات الرقمية .

المصدر :CCN.COM

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