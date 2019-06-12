شركة استثمارية تطلق مسابقة لأفضل محلل فني في عالم الكريبتو

التحليل الفني لسوق الكريبتو جزء لا يتجزء من هذه الصناعة.

وكلما كان المحلل موضوعي ولديه سنوات خبرة في المجال ومجدد بصفة دورية لمعارفه تزداد صحة توقعاته وتحليلاته.

أعلنت أحد الشركات الاستثمارية عن إطلاق مسابقة لأفضل محلل فني في عالم الكريبتو.

الشركة التي أعلنت عن المسابقة هي شركة BlockTower Capital وستقدم جائزة تقدر بـ3.5 بيتكوين أو ما يعادل 27 ألف دولار مع توظيف أفضل المواهب في أحد الشركات المستثمرة في الأصول الرقمية.

تفاصيل المسابقة

المسابقة أعلنتها شركة BlockTower Capital التي تتخد من مدينة ستامفورد مقرا لها يوم الاثنين الماضي بهدف ضم أفضل المحللين الفنيين إلى فريقها.

يُطلب من المشاركين والراغبين في ذلك التقدم بتوصية استثمارية مكتوبة بشأن أحد مشاريع البلوكشين أو أصل من الأصول الرقمية أو أي فكرة لها علاقة بهذا المجال بعناية وبأسلوب تحليلي.

ليتم تكريم ومنح الفائز بالمرتبة الأولى 2 وحدات بيتكوين والمرتبة الثانية يحصل على 1 بيتكوين والمرتبة الثالثة يحصل على 0.5 بيتكوين.

ويهدف السيد “ماثيو غويتز” المؤسس المشارك لشركة BlockTower Capital من خلال هذه المسابقة إلى مساعدة الشركة في الحصول على أفضل الكفاءات في مجال التحليل الفني والاستثمار في العملات الرقمية المشفرة.

وصرح “ماثيو غويتز” في هذا الصدد بمايلي:

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“أصبحت العمليات الاستثمارية سريعة للغاية ومتغيرة ويجب على الشركات مواكبة الأمر واستقطاب المرشحين ذوي الكفاءات المختلفة”.

وأضاف ذات المتحدث قائلا:

“نريد تشغيل هذه الكفاءات من جهة والارتقاء والنمو في ما نقوم به من جهة أخرى”

للعلم المسابقة مفتوحة لغاية 1 يوليو ويمكن تقديم طلب المشاركة من الرابـــط.

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