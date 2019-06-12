شركة الريبل تخطط للتوسع في أمريكا الجنوبية عبر مكتب البرازيل

كشف تقرير جديد بأن شركة الريبل تنوي على افتتاح مكتباً جديداً لها في البرازيل وذلك وفق خطتها للتوسع في أمريكا الجنوبية.

يجدر بالإشارة إلى أن الشركة لم تعلن الخبر رسمياً بعد, ومن المتوقع إنها تخطط لكشفه خلال مؤتمر CIAB Febraban المقرر إقامته في مدينة ساو باولو البرازيلية في الأيام المقبلة.

وذكر التقرير بأن لويز أنطونيو ساكو, سيكون المدير العام لمكتب البرازيل, ويعرف بأنه سبق أن عمل كرئيس تنفيذي لأحد الشركات التابعة لـ The Warranty Grou, قبل انضمامه لشركة الريبل.

وتتضمن خطط مكتب الريبل في البرازيل إلى جذب المزيد من العملاء إلى منتج RippleNet, في البرازيل و في أمريكا الجنوبية.

علماً بأن شركة الريبل تحتوي على عدد من العملاء في المنطقة, Santander Brazil و BeeTech Global و Banco Rendimento وتأمل الشركة في التوسع إلى عملاء جدد.

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بالإضافة إلى ذلك, تخطط شركة الريبل إلى تطوير برامج تعليمية وتدريبية في الجامعات البرازيلية بهدف جذب المزيد من الأشخاص إلى عالم البلوكشين.

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