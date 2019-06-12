توكن Gram الخاص بتطبيق Telegram في آخر عملية بيع للجمهور

أخيرًا ، يتم عرض Gram توكن تطبيق المراسلة العملاق Telegram، والذي تم بيعه مسبقًا للمستثمرين المعتمدين في أحد أكبر عروض للعملة الاولية ICOs على الإطلاق .

وفقًا لما أوردته شركة TechCrunch ، سيتم إجراء عملية بيع محدودة لتوكن Gram في منصة Liquid اعتبارًا من 10 يوليو ، ويأتي الطرح قبل بيع عام كامل مقرر في أكتوبر و لم يتم الكشف عن تكلفة التوكن والمجموع المستهدف للرفع حتى الآن .

يتم بيع gram عبر Asia ، والذي تقول TechCrunch إنه كيان كوري يزعم أنه أكبر حامل لتوكن Gram.

تم بيع توكنات Grams من قبل فقط للمستثمرين المعتمدين في عروض العملة الأولية ICO الضخمة و المكونة من مرحلتين في فبراير ومارس من عام 2018 – وهي مبيعات جلبت حوالي 1.7 مليار دولار.

كان من المقرر إستخدام الأموال لتطوير شبكة تليغرام المفتوحة “Telegram Open TON” ، وهي عبارة عن سلسلة مفاتيح تهدف إلى تحقيق اللامركزية في جوانب متعددة من الإتصالات الرقمية ، تتراوح من مشاركة الملفات إلى التصفح وحتى المعاملات .

ووفقًا لصفحة بيع Gram على موقع منصة Liquid ، “توفر شبكة TON السرعة والقابلية للتوسع في بنية متعددة الكتل التي تلبي الحاجة إلى الحد الأدنى من أوقات المعاملات والأمان المحكم.”

وينص أيضًا على أن البيع مفتوح لجميع المستثمرين على مستوى العالم ، ولكنه يستبعد بعض الدول بما في ذلك الولايات المتحدة ومناطقها واليابان أيضا ، على الأرجح بسبب المخاوف من اعتبار التوكن رمز للخصوصية في تلك الولايات القضائية.

كما ذكرت صحيفة CoinDesk من قبل ، فإن ما إذا كانت Telegram ستحتفظ في نهاية المطاف بالبيع العام كان موضع شك بعض الشيء بسبب هذه المخاطر التنظيمية.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن التوكنات التي يتم بيعها في العرض القادم لن يتم تداولها على الفور.

الموقع يقول:

“لن يتم إصدار التوكن التي يتم بيعها إلا بعد بدء تشغيل TON (إصدار الشبكة الرئيسية) ، وفقًا لجدول التسليم ولن يكون المشترون قادرين على نقل أو سحب أو المتاجرة بتوكن Gram قبل إطلاقها “.

يمكن للمستثمرين الذين اشتركوا في Liquid للبيع وشراء Gram إما بالدولار الأمريكي أو بإستخدام عملة USDC الثابتة و يشير موقع الويب إلى أنه من المتوقع إطلاق التوكن بالكامل في نهاية شهر أكتوبر.

المصدر : Coindesk.com

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