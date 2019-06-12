0
اليوم, ارتفع سعر عملة اللايت كوين (LTC) بنسبة 8 في المئة مرة أخرى. ووفقاً للإحصائات في موقع CoinMarketCap فإن عائد الاستثمار لأوائل المستثمرين في عملة اللايت كوين تجاوز 3080 في المئة, وارتفع سعرها إلى 136 دولار أمريكي.
ويجدر بالإشارة إلى أن عملة اللايت كوين (LTC) هي أحد أفضل العملات الرقمية أداءاً في عام 2019, حيث تجاوز الحجم السوقي للعملة مستوى 8.4 مليار دولار بحجم تداول يقارب 5.5 مليار دولار.
وبذلك فإن معدل الربح لأوائل المستثمرين بلغ 3082 دولار مقابل كل دولار تم استثماره في بداية المشروع. علماً بأن العملة سبق لها التداول بمستويات 375 دولار في 19 ديسمبر من عام 2019.
ولا تزال عملة اللايت كوين (LTC) محل اهتمام مجتمع الكريبتو مع اقتراب عملية خفض مكافآت التعدين المقررة في شهر أغسطس القادم.
وفي هذا السياق, أضافت منصة Huobi Global خاصية العد التنازلي للموعد المقرر لخفض مكافآت التعدين لعملة اللايت كوين وذلك عبر منصتها.
اقرأ ايضاً:
تعرف على موعد خفض مكافآت التعدين لـ عملة لايت كوين (LTC)
10 حقائق حول عملة اللايت كوين (LTC) يجب أن تعرفها
متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
كانت هذه تفاصيل خبر “جنون اللايت كوين” …. 3082 في المئة العائد على الاستثمار منذ انطلاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.