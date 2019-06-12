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الإعلان عن طرح عملات التيليجرام (TON) عبر هذه المنصة الناشئة

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سلمان الجوهر 0 تبليغ

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تم الكشف اليوم عبر موقع Yahoo بأنه سيتم بيع الخاصة بـ مشروع التيليجرام (TON) في منصة Liquid, قبل الإطلاق الرسمي في شهر أكتوبر القادم.

وستقوم شركة Gram Asia الكورية, وهي أكبر حامل لرموز مشروع التيليجرام في آسيا, ببيع جزءاً من العملات الرقمية الخاصة بها للعامة عبر منصة Liquid.

يجدر بالإشارة إلى أنه لم يتم الكشف عن سعر العملة أو كمية العملات الرقمية التي سيتم طرحها في يوم 10 يوليو.

و

سو زهو, الرئيس التنفيذي لـ شركة Three Arrows الاستثمارية, إن شركة Gram Asia ستقوم فعلياً ببيع العملات الرقمية الخاصة بها عبر منصة Liquid.

وأضاف أنه لن يتم توزيع العملات الرقمية حتى يتم إطلاق الشبكة الرئيسية لـ TON, ولن يتمكن المساهمون من نقلها أو بيعها قبل الإطلاق الرسمي.

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ولكل من يرغب في المساهمة و شراء عملات التيليجرام الرقمية (TON) عبر منصة Liquid, عليه التسجيل في المنصة وإجراء عملية التوثيق قبل 10 يوليو.

يجدر بالإشارة إلى أنه سيتم حظر أكثر من 50 دولة من المساهمة في اكتتاب التيليجرام (TON) عبر منصة Liquid بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية و كندا واليابان.

للتسجيل في المنصة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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