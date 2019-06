الإعلان عن طرح عملات التيليجرام (TON) عبر هذه المنصة الناشئة

تم الكشف اليوم عبر موقع Yahoo بأنه سيتم بيع العملات الرقمية الخاصة بـ مشروع التيليجرام (TON) في منصة Liquid, قبل الإطلاق الرسمي في شهر أكتوبر القادم.

وستقوم شركة Gram Asia الكورية, وهي أكبر حامل لرموز مشروع التيليجرام في آسيا, ببيع جزءاً من العملات الرقمية الخاصة بها للعامة عبر منصة Liquid.

يجدر بالإشارة إلى أنه لم يتم الكشف عن سعر العملة أو كمية العملات الرقمية التي سيتم طرحها في يوم 10 يوليو.

و Interestingly, this actually has nothing to do w/ Telegram selling Grams, but rather w/ a single large holder of Grams (Gram Asia) effectively syndicating its Grams holdings onto Liquid Exchange clients.



First case of this occurring I think.https://t.co/BN47V9LilS pic.twitter.com/pTqQU4A1Jt — Su Zhu 🦁 (@zhusu) June 11, 2019 سو زهو, الرئيس التنفيذي لـ شركة Three Arrows الاستثمارية, إن شركة Gram Asia ستقوم فعلياً ببيع العملات الرقمية الخاصة بها عبر منصة Liquid.

وأضاف أنه لن يتم توزيع العملات الرقمية حتى يتم إطلاق الشبكة الرئيسية لـ TON, ولن يتمكن المساهمون من نقلها أو بيعها قبل الإطلاق الرسمي.

ولكل من يرغب في المساهمة و شراء عملات التيليجرام الرقمية (TON) عبر منصة Liquid, عليه التسجيل في المنصة وإجراء عملية التوثيق قبل 10 يوليو.

يجدر بالإشارة إلى أنه سيتم حظر أكثر من 50 دولة من المساهمة في اكتتاب التيليجرام (TON) عبر منصة Liquid بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية و كندا واليابان.

للتسجيل في المنصة

