تصدر الخدمة البريدية النمساوية طوابع عملات مشفرة للتجميع

تام شمس - الثلاثاء 11 يونيو 2019 11:57 مساءً - أصدرت هيئة البريد النمساوية مجموعة من الطوابع البريدية لهواة التجميع، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ١١ يونيو.

ووفقًا للبيان الصحفي، فإن "طابع العملات المشفرة" هو أول طابع يتم المصادقة عليه من خلال تقنية بلوكتشين. وبحسب ما ورد أصدرت الخدمة البريدية ١٥٠٠٠٠ نسخة تباع بسعر ٦,٩٠ يورو لكل قطعة.

وعند الشراء، تأتي مجموعة الطوابع في جزأين. وكما هو موضح أدناه، فإن الجزء الأيسر، وهو مزخرف بأحادي قرن يرتبط بإيثريوم، يعمل كطابع قياسي يمكن استخدامه لإرسال البريد. بينما يحتوي القسم الأيمن، من ناحية أخرى، على بيانات الاعتماد المستخدمة لمصادقة طابع العملة المشفرة القابل للتجميع عبر بلوكتشين.

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صورة مجموعة طوابع. المصدر: APA-OTS

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، فقد تم مؤخرًا بيع سيارة سباق عملات مشفرة لهواة التجميع (افتراضية) بقيمة ١١٠٦٠٠ دولار. وتم بيع السيارة "١-١-١"، الأولى والوحيدة التي يتم إصدارها، بالمزاد العلني قبل إطلاق لعبة سباق بلوكشين فورمولا ١ دلتا تايم.

ووفقًا للوصف الرسمي لفورمولا ١ دلتا تايم، فهي لعبة سباق تنافسية حيث تتمتع السيارات المختلفة بسمات مختلفة داخل اللعبة: