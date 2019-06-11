مدينة صينية تقدم إعانات الإيجار والمكافآت النقدية لشركات بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 11 يونيو 2019 11:57 مساءً - أفادت صحيفة الشعب اليومية الحكومية يوم ١١ يونيو أن مدينة فوتشو بالصين تقدم إعانات إيجار لشركات بلوكتشين في محاولة لتسريع نمو الصناعة.
والحافز هو جزء من ثلاثة تدابير مصممة لمساعدة القطاع، وسيمكن الشركات من الحصول على ما يصل إلى ٦٠٠٠٠٠ يوان (٨٦٨٠٠ دولار) في صورة فواتير إيجار سنويًا لمدة ثلاث سنوات.
وسيتم تشجيع الشركات التقليدية أيضًا على إنشاء تطبيقات بلوكتشين، وستكون مؤهلة للحصول على دعم بنسبة ٢٠٪ من تكلفة تطويرها. ويمكن مكافأة المشاريع التي فازت بجوائز للتقدم العلمي والتكنولوجي، أو تحقيق التحول في فوتشو، بمبلغ يصل إلى ٦٠٠٠٠٠ يوان.
ويمكن للشركات التي تقدم منصات صناعة بلوكتشين الصناعية مثل معامل التكنولوجيا أو مراكز البحوث أن تحصل على مليوني يوان (٢٨٩٠٠٠ دولار) إذا تم الاعتراف بها من قبل السلطات الصينية - وبقدر يصل إلى مليون يوان (١٤٤٥٠٠ دولار) إذا ساهمت في اجتماعات عالية المستوى على "المستويات الدولية والوطنية والمحلية."
وقد بدأت بعض الشركات الكبرى في الصين في اعتناق بلوكشين. ففي ٢١ مايو، قيل إن عملاق التجارة الإلكترونية JD.com قد تقدم بطلب للحصول على أكثر من ٢٠٠ براءة اختراع بلوكتشين.
بعد ذلك بيومين، ظهر أن شركة علي بابا العملاقة للبيع بالتجزئة كانت تخطط لدمج تقنية بلوكتشين في نظام الملكية الفكرية الخاص بها.
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