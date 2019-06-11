٤٤٪ من مؤسسات الرعاية الصحية الأوروبية لم تسمع ببلوكتشين من قبل

تام شمس - الثلاثاء 11 يونيو 2019 11:57 مساءً - أظهر عدد من شركات الرعاية الصحية في أوروبا عددًا محدودًا فقط من الأشخاص الذين يدركون فوائد بلوكتشين، وذلك وفقًا لمسح أجرته شركة أبحاث السوق الأمريكية إنترناشيونال داتا كوربوريشن (IDC) تم إصداره في ٦ يونيو.

وما يصل إلى ٤٤٪ من مؤسسات الرعاية الصحية الأوروبية لم تسمع قط عن تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزعة (DLT)، في حين أن ١٢٪ فقط من هذه المنظمات مرتبطة بالتكنولوجيا من بعض النواحي، وذلك حسبما أفاد موقع أخبار بلوكتشين ليدجر إنسايتس، نقلًا عن بحث من IDC.

ويشير التقرير إلى أن ١٪ فقط من تلك الـ ١٢٪ لديها مبادرة بلوكتشين معينة قيد الإنتاج، في حين أن ١٪ لديهم مشاريع تكنولوجيا دفاتر سجلات موزعة متعددة.

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المصدر: ليدجر إنسايتس

ويستند البحث إلى دراسة استقصائية شملت ٢٩٠ شركة للرعاية الصحية في أوروبا، وتحتوي على بيانات من مسح السوق الرأسي الأوروبي من IDC لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩.

وبناءً على البحث، هناك ثلاث حالات استخدام رئيسية لتكنولوجيا بلوكتشين في صناعة الرعاية الصحية الأوروبية، بما في ذلك اتفاقيات المعاملات وإدارة الهوية وإدارة السجلات المشتركة. وبحسب ما ورد كان لحالة استخدام الهوية أكبر عدد من مشاريع الإنتاج بنسبة ٢٪، مع ٦٪ أخرى تخطط لاعتمادها في غضون الأشهر الـ ١٢ المقبلة.