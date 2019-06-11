شركة جينوميات قائمة على بلوكتشين وشركة "إي إم دي سيرونو" التابعة لمؤسسة ميرك توقّعان اتفاقية مشاركة بيانات مجهولة المصدر

تام شمس - الثلاثاء 11 يونيو 2019 11:57 مساءً -

أعلنت شركة بلوكتشين نبيولا جينوميكس عن تعاونها مع شركة إي إم دي سيرونو، وهي شركة المستحضرات الصيدلانية الحيوية في أمريكا الشمالية التابعة لشركة ميرك KGaA - وهي أقدم شركة أدوية في العالم. وقد تم الإعلان عن الخبر في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١١ يونيو.

وحسبما تم الإعلان سابقًا، فنبيولا هي عبارة عن منصة مدعومة ببلوكتشين لبيانات تسلسل الجينوم، وقد شارك في تأسيسها عام ٢٠١٧ أستاذ علم الوراثة الشهير جورج تشرش وزملاؤه في جامعة هارفارد دينيس جريشين وكمال عباد.

وتستفيد المنصة من تقنية بلوكتشين في محاولة لتحفيز توليد البيانات الجينية ومشاركتها، وتخفيض تكاليف التسلسل الجيني مع الحفاظ على الخصوصية وسيطرة الأفراد على بياناتهم الفريدة والحساسة.

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وبالتعاون مع إي إم دي سيرونو، ستوفر نبيولا للشركة إمكانية الوصول إلى شبكتها من البيانات الجينية مجهولة الهوية من أجل دعم البحث وتطوير الأدوية الجديدة.

وفي منشور مدونة مصاحب تمت مشاركته مع كوينتيليغراف، أوضحت نبيولا أن اتفاقها مع إي إم دي سيرونو يمثل أول محاولة لتحقيق نموذج لتسلسل الجينوم المدعوم.

ويتضمن منشور المدونة أيضًا رابطًا إلى دراسة استقصائية لمرضى سرطان الرئة، المدعوين للتسجيل للحصول على جرثومة عالية التغطية وتسلسل كامل للجينوم يمكن أن يساعدهم في اتخاذ خيارات علاجية أفضل، فضلًا عن المساهمة في البحث في علم الأورام.

ويشير البيان الصحفي إلى أن إنشاء وتحليل مجموعات البيانات الجينومية الكبيرة يحمل إمكانات تحويلية للرعاية الصحية والأبحاث الطبية الحيوية، لكن بطء توليد البيانات وتفتيت البيانات وإدارة الموافقة غير الفعالة جميعها تشكل حاليًا عقبات أمام تحقيق هذه الإمكانات.