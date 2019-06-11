تام شمس - الثلاثاء 11 يونيو 2019 11:57 مساءً - تواجه الشركة وراء العملة المشفرة زي كاش (ZEC) قضية قانونية بقيمة ٢ مليون دولار على الأسهم غير المدفوعة، وذلك حسبما تؤكد المستندات التي تم تقديمها في الأصل يوم ٢٩ مايو.
ووفقًا للشكوى التي ظهرت في المحكمة العليا بكاليفورنيا لمقاطعة سان فرانسيسكو، قام موظف سابق برفع التهم بعد أن لم يتلق ١٥٠٠٠ دولار من الأسهم في عام ٢٠١٦.
عمل سيمون ليو في زيروكوين، المعروفة الآن باسم إلكتريك كوين كومباني، ويدعي بالإضافة إلى ذلك أن الشركة غير مسموح لها قانونًا بتقديم الأسهم.
وتذكر الوثيقة "تم إخطار المدعي وهو يعتقد، ويدعي، أن زيروكوين لم يكن لديها إذن بإصدار أسهم عادية للموظفين في عام ٢٠١٦، وأن المدعى عليهم، وكل واحد منهم، كانوا على علم بأن زيروكوين لم يكن لديها مثل هذا التصريح".
كذلك يقول ليوم إن طلبات عرض وثائق الشركة قد قوبلت بالرفض.
ولم يصدر عن زيروكوين أو الرئيس التنفيذي للشركة "زوكو ويلكوكس" بيانًا عامًا حول الكارثة في وقت كتابة المقالة.
حدث تغيير الاسم من زيروكوين إلى إلكتريك كوين كومباني في فبراير، وكان الدافع هو تجنب الخلط بين زي كاش ومؤسسة زي كاش غير الربحية.
ويتم تداول زي كاش حاليًا بحوالي ٧٩ دولارًا ويبلغ إجمالي رأس مالها السوقي أقل قليلًا من ٦٠٠ مليون دولار. وقد شهدت أعلى مستوى لها على الإطلاق في يناير ٢٠١٨ حيث بلغ سعر العملة الواحدة ما يقرب من ٩٠٠ دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر موظف سابق يقاضي الشركة وراء "زي كاش" في دعوى قضائية بقيمة ٢ مليون دولار على أسهم غير مدفوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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