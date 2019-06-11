يستعد KB Kookmin ، أكبر بنك في كوريا الجنوبية ، لإطلاق عرض لحفظ العملات الرقمية .

وفقًا لتقرير صادر عن موقع CoinDesk Korea ، يتعاون بنك Kb kookmin من خلال بذل الجهد مع الشركة الناشئة Atomrigs Consulting ، والتي تم إنشاؤها لدعم التطبيقات وإضفاء اللامركزية بناءً على سلاسل كتل Ethernet ومشروعات البنية التحتية والنظم الإيكولوجية المختلفة ، على إنشاء خدمة حفظ العملات الرقمية ، وقد وقّع الكيانان اتفاقية تجارية استراتيجية في 10 يونيو .

تقوم Atomics Labs بتطوير منتج يسمى Lime يؤمن الأصول الرقمية مثل العملات الرقمية بإستخدام تقنية MPC الآمنة والتي توفر الخصوصية بشكل كبير.

سيعمل البنك Kookmin والشركة الناشئة Atomics Lab على تطوير خدمات الحفظ للعملات الرقمية التي تجمع بين تقنية Atomics Lab وتقنيات التحكم الداخلي وحماية المعلومات في بنك KB Kookmin .

تهدف الشركات إلى التعاون من خلال تطوير خدمات حفظ و حماية العملات الرقمية وتطبيقات العقود الذكية ، وكذلك استكشاف شركات جديدة في مجال الأصول الرقمية من خلال التعاون على شبكة بلوكتشين وإنشاء نظام بيئي ذو صلة .

وفقًا للتقرير ، فإن أي تحرك من جانب هذا البنك الرئيسي إلى أعمال توفر الثقة بالعملات الرقمية وبلوكتشين و أهميتها قد يكون له تأثير كبير على صناعة العملة الرقمية بشكل عام ، حيث يمكن للمؤسسة المالية التي لديها بالفعل درجة عالية من المصداقية أن تساعد في القضاء على المخاوف بشأن العملات الرقمية وتأمين أموال العملاء من المنصات المشتبه بها .

وقال ممثل للبنك :

“نأمل أن تنمو الشركتان معًا من خلال اكتشاف خدمات مبتكرة في مجال إدارة العملات الرقمية” حيث سنواصل التعاون مع شركات التكنولوجيا المختلفة في النظام البيئي للعملات الرقمية لتوسيع عروضنا.”

صنّف Kookmin Bank تقنيته الأساسية بإسم “ABCDE” والتي ترمز حروفها إلى الذكاء الإصطناعي ، وبلوكتشين ، وخدمات السحابة ، والبيانات والنظام الإيكولوجي ، ومنذ العام الماضي ، كان البنك يشجع الإنتقال نحو التحول الرقمي في جميع أنحاء الشركة ، كما كتب موقع Coindisk Korea .

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المصدر :COINDISK.COM

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