هل قنوات التوصيات المدفوعة في عالم العملات الرقمية تستحق الاشتراك بها؟

تطور سوق الكريبتو كرنسي وتطورت معه أشكال وآليات الاستثمار فيه واستغلاله.

من بين أهم التطورات الحاصلة في سوق العملات الرقمية المشفرة ظهور قنوات التوصيات المدفوعة في عالم العملات الرقمية. والتي تفرض على منخرطيها ومن أراد دخولها والاطلاع على محتواها دفع اشتراك شهري.

الاشتراك يختلف من قناة لأخرى قد يبدأ من 20 دولار لغاية 250 دولار شهريا.

من بين ما تقدمه هذه المجموعات المدفوعة تقديم خدمات التحليل الفني لبعض العملات المشفرة وتقديم نصائح حول قرارات البيع والشراء.

بالنسبة لمبتدئي العملات المشفرة والوافدين الجديد لهاته الصناعة فيرون في قنوات التوصيات المدفوعة في عالم العملات الرقمية هبة من السماء خاصة أنهم يعتقدون أنها تتضمن قدامى الصناعة ومحللين يتمتعون بالخبرة التي يفتقدها هؤلاء.

من جهة أخرى فإن ما تقدمه هاته القنوات المدفوعة قد يتوفر في أي موقع ومجموعة أخرى بشكل مجاني.

فهل تقدم هاته القنوات ما هو مفروض بها أن تقدمه؟ وهل تضيف حقيقة قيمة مضافة نظير الاشتراك مقابلها؟

يجيب السيد “جوليان هوس” الرئيس السابق لمشروع TenX , قائلا:

“إذ كان المتداول والمستثمر جيد فيما يقوم به ويحقق عوائد جيدة فلماذا يكشف عن خططه وطريقته للجمهور مقابل رسوم شهرية”.

ويضيف قائلا: “المستثمرين الناجحين الذين أعرفهم يحتفظون بمعلوماتهم الاستثمارية لأنفسهم ولايريدون الكشف عنها.”

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وبحسب ما صرح به “هوس” أيضا فإنه لم يسبق له إن التقى بشحص انخرط في قناة توصيات مدفوعة وحقق جني للأموال بشكل مستمر”.

وتقوم آلية عمل قنوات التوصيات المدفوعة في عالم العملات الرقمية على تقديم توصيات بشراء أو بيع أحد العملات الرقمية سواء بهدف المضاربة على المدى القصير أو الاستثمار على المدى الطويل.

بينما لا يمكن النظر بشكل سلبي مطلق تجاه قنوات التوصيات المدفوعة في عالم العملات الرقمية إذ قد تجد عدد قليل جداً منها ما يستحق الاشتراك ويقدم معلومة مناسبة.

وهو الموقف الذي دافعا عنه كل من “Ryan Wilday” و “Avi Gilburt” ، واللذان يعملان في موقع ElliottWaveTrader.net للتحليل الفني والتداول.

حيث يرون أن قنوات التوصيات المدفوعة والناجحة في عالم العملات الرقمية هي أكثر شمولية وتقدم خدماتها بدوام كامل وتقوم على الاجابة على أغلب أسئلة المتابعين بالاضافة إلى تقديم خدمات التحليل الفني.

ويضيفان بأنه يجب التمييز بين قنوات التوصيات المدفوعة الجيدة والسيئة, وذلك من خلال جملة الوعود التي تقدمها القنوات السيئة ولا تستطيع الوفاء به.

خلاصة القول

أن هناك قنوات التوصيات المدفوعة قليلة جدا تستحق ما يُدفع لها مقابل الاشتراك فيها نظرا للخدمات المقدمة من تقديم الدعم المباشر ومحتوى إضافي وتقديم النصح والارشادات وبعض الدورات المفيدة وبخاصة لآولئك المقبلين الجدد.

بينما هناك قنوات مدفوعة لا تقدم أي محتوى إضافي وتعتمد على النسخ واللصق من مجموعات وقنوات أخرى, بالإضافة إلى دخولها في ما يعرف بـ “بمب اند دمب” مما قد يتسبب بالخسائر لأعضائها.

ويبقى المستخدم والبحث الفردي الذي يقوم به هو الشيء الوحيد الذي يمكن منحه الثقة الكاملة والتصرف من خلاله.

ومن جهتنا نعرض عليكم أيضا مجموعاتنا المجانية والتي تقدم خدمات مميزة ويمكن الاطلاع عليها: