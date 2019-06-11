عملية تعدين البيتكوين واستخدام الحاسبة لمعرفة جدواها الاقتصادية

أصبحت عملية تعدين البيتكوين من العمليات المعقدة، وتتطلب عتاد قوي ومخصص لهذا الغرض, بالاضافة إلى استهلاك الطاقة الكهربائية أكبر من ذي قبل.

الأمر الذي جعل صغار المعدنين يجدون صعوبة في عمليات تعدين البيتكوين خاصة بعد دخول المؤسسات والشركات في هذه الصناعة.

ومما هو معلوم أيضا أن مكافأة البيتكوين تقل للنصف تقريبا كل أربع سنوات.

ففي عام 2012 تم تخفيض المكافأة من 50 إلى 25 وحدة بيتكوين وفي سنة 2016 انخفضت لـ12.5 بيتكوين. وسنتخفض المكافأة إلى 6.25 وحدة بيتكوين في سنة 2020.

كل ما سبق ذكره هي معطيات ومعلومات وجب الاحاطة بها من يريد دخول مجال تعدين البيتكوين.

وهناك العديد من المواقع التي تقدم خدمة حساب ربحية تعدين البيتكوين وغيره من عمليات التعدين الأخرى وتقدم لمحة أكبر حول الجدوى الاقتصادية لمشروع التعدين بصفة عامة.

حيث تقدم الحاسبة ربحية تعدين البيتكوين سعر البيتكوين في وقته وسعر الكهرباء وتحديد ما تملكه من قوة حاسوبية لتقدم لك النتيجة النهائية بتقدير الربح اليومي والاسبوعي والشهري بعد طرح مصاريف الكهرباء.

أما عن كيفية الحساب فتقوم الآلية على مايلي:

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سعر البيتكوين في الوقت الراهن.

تسعيرة الكهرباء في المنطقة الجغرافية المحددة.

القوة الحاسوبية التي ستستعمل لعملية التعدين.

المكافأة المحتملة من العملة المعدنة.

لتجري الحاسبة عمليتها الحسابية وتقدم مقدار الربحية أو الخسارة المحتملة.

ومن بين هاته الحاسبات أيضا من تقدم لك حساب السيناريوهات المستقبلية بتوقع سعر البيتكوين وانقسام مكافأته ومدى الربحية كما هي الحاسبة المقدمة هنا من قبل CryptoComapre.

لكن الحاسبات أغلبها لا يقوم بحساب رأس المال وقيمة العتاد ناهيك عن الكهرباء المستغلة في عمليات التبريد وتكتفي بحساب كهرباء المعالجة فقط.

ومما هو معلوم أيضا أنه كلما زاد سعر البيتكوين زادت ربحية التعدين والعكس صحيح.

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