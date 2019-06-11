شراكة بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي و شركة الاتصالات في مجال تقنية البلوكشين

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك العقارية في دبي والتي يرمز لها بـDLD عن مذكرة تفاهم وشراكة مع شركة اتصالات لتطوير تكنولوجيا بلوكشين العقار.

وبحسب ما أشار إليه المصدر فإن دائرة العقارات DLD المتخصصة في مجال الخدمات العقارية ستتعاون مع شركة الاتصالات التي تعد واحدة من أكبر شركات الاتصال في الإمارات وتقدم خدماتها لأكثر من 15 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا لتقديم وتطبيق معايير حكومية ذكية وإدخال عقود إدارة رقمية للمعاملات العقارية.

هذا وصرّح السيد “سلطان بطي بن مقرن” المدير العام لدائرة العقارات في دبي DLD منذ 2006: “أن الاتفاقية المبرمة مع شركة اتصالات تدخل في إطار طموح دبي بأن تكون أذكى مدينة في العالم”.

ويشير ذات المصدر بأن الاتفاقية تهدف لتحسين عمليات التسجيل والتحقق العقاري ، وتسريع المعاملات مع الحفاظ على سلامة جميع الأطراف المتعاقدة.

وكانت شركة اتصالات قد أنشأت منصة بلوكشين أقرتها الحكومة بشكل رسمي شهر أبريل الماضي.

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وتدخل تقنية البلوكشين بشكل فعال في المجال العقاري وذلك من خلال تسهيل عمليات التسجيل العقاري وزيادة الشفافية وتسهيل نقل ملكية العقارات.

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