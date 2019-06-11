بورصة شيكاغو CBOE تعلن عن إغلاق عمليات تداول العقود الآجلة للبيتكوين بشكل رسمي

بورصة شيكاغو CBOE التي توفر العديد من خيارات التداول والصرف و التي تعتبر واحدة من أكبر البورصات توفيرا لعدة خيارات تداولية.

بورصة شيكاغو CBOE أعلنت عن وقف تداول العقود الآجلة للبيتكوين ابتداء من يوم 19 يونيو المقبل.

حيث قررت البورصة تسوية آخر عقد آجل للبيتكوين في 19 يونيو وبعدها سيتم وبشكل رسمي اغلاق عمليات التداول الآجلة للبيتكوين ومشتقاته.

للعلم كانت بورصة CBOE من أوائل البورصات التي أدرجت العقود الآجلة للبيتكوين وذلك منذ حوالي عام ونصف.

وصرح آنذاك السيد “كريس كونكانون” الرئيس التنفيذي للعمليات في CBOE بأن البيتكوين ومشتقاته هي الثورة القادمة وستغير قواعد اللعبة بإحداث تغيير كبير في السوق المالي.

وظهرت ملامح قرار وقف تداول العقود الآجلة للبيتكوين في شهر مارس الماضي.

حيث تم الوقف المؤقت لتقييم الوضع وما إذا كانت المنصة ستستمر في تداول العقود الآجلة للبيتكوين من عدمه.

وبمقارنة بورصة CBOE مع بورصة شيكاغو التجارية CME نجد أن هذه الأخيرة نجحت إلى حد كبير في تداول العقود الآجلة للبيتكوين ولن تغلقه.

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بل العكس حيث لاحظت بورصة CME نجاحا لافتا في هذا النوع من التداول. إذ تمكنت من تسوية 90 مليون دولار من هاته العقود. كما تمكنت يوم 13 مايو الماضي من معالجة 33700 عقد آجل للبيتكوين.

وربما سبب نجاح بورصة CME هو في طريقة تسعيرها للأصول والتي تعتمد في ذلك على عدة مصادر مختلفة.

عكس بورصة CBOE التي تعتمد على مصدر وحيد للتسعير وهو منصة GEMINI.

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