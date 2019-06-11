مدير تنفيذي في “موني جرام”: العملات الرقمية هي مستقبل الحوالات الدولية

في جديد ذكر يوري بيبك, رئيس المنتجات والابتكار العالمي في “موني جرام”, أنه من المحتمل أن تكون العملات الرقمية المشفرة هي مستقبل الحوالات الدولية.

وأضاف: “حالياً لا تقوم الشركات بنقل الأموال دولياً عندما يقوم العميل بإجراء تحويل دولي, ولكن هذه الشركات تقوم بتمويل الحسابات المصرفية في جميع أنحاء العالم ثم تقوم بتحويل القيمة.”

وأشار أن هذه الطريقة أسرع نسبياً من نقل الأموال, ومع ذلك فإنه باستخدام العملات الرقمية المشفرة فلن تكون الحسابات المصرفية الممولة مسبقاً ضرورية.

وبحسب ما يرى رئيس المنتجات والابتكار العالمي في “موني جرام” فإن العملات الرقمية تعد خيار مناسب لنقل الأموال بين الشركات المالية والبنوك وذلك عبر بيعها مقابل العملة المحلية وإيداعها في الحساب البنكي أو تقديمها نقداً للعملاء.

ويعتقد بأن أكبر عقبة أمام تحقيق ذلك هو ضعف السيولة وعدم توفر البنية التحتية في بعض المناطق, ولكن من المحتمل جدا أن تتجاوز العملات الرقمية هذه العقبة وتصبح مستقبل الحوالات الدولية.

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يجدر بالإشارة إلى أن شركة “موني جرام” والمتخصصة في تحويل الأموال قامت بالفعل بتجربة العديد من الحلول باستخدام تكنولوجيا البلوكشين و العملات الرقمية وذلك عبر تعاونها مع شركة الريبل.

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