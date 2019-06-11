كوين بيز إيرن تدعم الآن العملة المستقرة المستندة إلى إيثريوم "داي"

تام شمس - الثلاثاء 11 يونيو 2019 05:58 صباحاً - أضافت منصة العملات المشفرة الرائدة "كوين بيز" دورة تدريبية حول العملة المستقرة "داي" من ميكرداو على بوابتها التعليمية كوين بيز إيرن، وذلك وفقًا لما جاء في منشور مدونة رسمي من كوين بيز يوم ١٠ يونيو.

ووفقًا لهذا المنشور، فإن داي هي أول عملة مستقرة تتم تغطيتها بواسطة كوين بيز إيرن، والتي ستقدم مقاطع فيديو ومسابقات لمساعدة المستخدمين على التعرف على التوكن، وتلقي بعض عملات داي مقابل جهودهم.

وحسبما تم تلخيصه في الإعلان، يتم دعم العملة المستقرة المستندة إلى إيثريوم من قبل التوكن الشقيق ميكر (MKR) وهي متوازنة حول الإبقاء على قيمة ثابتة تبلغ دولارًا واحدًا بمرور الوقت.

وقد أعلنت كوين بيز لأول مرة أنها ستضيف داي إلى البورصة يوم ٢٣ مايو. وفي ذلك الوقت، علقت كوين بيز أنها ستكون متاحة في معظم الولايات القضائية باستثناء نيويورك.

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وحسب أفاد كوينتيليغراف سابقًا، كانت قيمة داي أقل من دولار - أي أقل من هدفها المعلن - لجزء كبير من عام ٢٠١٩، مما أدى إلى خمس جلسات تصويت على الأقل تركزت على إعادة توازن قيمة العملة من خلال زيادة رسوم الاستقرار.

وتعلق كوين بيز أيضًا على أنها تتوقع أن يكسب الدخل بشكل عام نشاطًا قائمًا على العملة المشفرة، إلى جانب المجالات المعروفة المتمثلة في الشراء والتجميع والتصويت والتعدين.

أُطلق كوين بيز إيرن يوم ١٨ مايو، بعد الإعلان عنها قرب نهاية عام ٢٠١٨. وهي تهدف إلى أن تكون حلًا للمستثمرين المحتملين المهتمين بالعملات المشفرة، وخاصة العملات الأقل بروزًا من بيتكوين (BTC)، لكنهم يترددون في الاستثمار دون مزيد من المعلومات: