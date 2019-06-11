نظرة داخلية عن كيفية قبول شركة خدمات الهاتف المحمول AT&T مدفوعات بعملة البيتكوين

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية يقدم لنا هذا المقال نظرة داخلية عن كيفية إقناع شركة خدمات الإتصالات والهواتف المحمولة العالمية AT&T بقبول تلقي المدفوعات عن طريق عملة البيتكوين في عمليات دفع الفواتير المستهلكين في الشركة.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

عندما أصبحت شركة AT&T أول شركة مزود خدمة هواتف محمولة عالمية تقبل المعاملات بعملة البيتكوين في دفع الفواتير من خلال موقع الويب للشركة AT&T وتطبيق myAT & T App على الهواتف المحمولة وهو المنشور عبر الرابط التالي ، أصبح لدى 150 مليون عميل من عملاء شركة AT&T الفرصة لدفع فاتورة هواتفهم المحمولة باستخدام العملة الرقمية المهيمنة على السوق.

وفي هذا الإطار يقول السيد سوني سينغ ، كبير المسؤولين القسم التجاري في شركة برنامج خدمات الدفع بالبيتكوين BitPay في حديثه مع موقع CCN:

“عندما تقوم شركة من أكبر 500 شركة على مستوى العالم “حسب تصنيف الشركات من مجلة Fortune 500 ” بقبول الدفع بعملات البيتكوين ، يكون ذلك أمرًا مثيرًا للاهتمام دائمًا ، وذلك لأنها لا تحتاج إلى الإيرادات.

والشركات ذات العلامات التجارية الكبرى يكونوا أكثر تحفظًا قليلاً ، وفي حين أن عملة البيتكوين تعتبر خيار دفع جديد ، من المفترض أن تعتقد أن الشركات الأكثر هدوء ستسرع في قبول الدفع بعملة البيتكوين قبل شركات من أمثال Dish Network و AT&T و Microsoft. “

يقدم برنامج الدفع BITPAY EXEC نظرة من داخل قلب شركة AT & T وخطوتهم المفاجئة في قبولهم بلعبة العملات الرقمية

تبلغ القيمة السوقية لشركة AT&T ما يقرب من 237 مليار دولار تقريبًا بمعنى أن قيمتها السوقية تزيد بمقدار 100 مليار دولار أكثر عن القيمة الإجمالية لجميع عملات البيتكوين BTC المتداولة. | مصدر الصورة : Shutterstock.

لكن وعلى جانب آخر من الطريق فإن السيد سينغ قال لموقع CCN ، إنها كانت على العكس ، حيث تحدث الرجل في مقابلة حصرية قدم فيها السبق الصحفي الداخلي والنظرة الداخلية حول كيف ساعدت شركته AT&T في تحقيق قفزة إلى مدفوعات العملات الرقمية حتى في الوقت الذي تبحث فيه بعض الدول مسألة الحظر المفروض على ملكية عملات البيتكوين.

ويقول السيد سينغ:

“إن الشركات الكبرى هي التي أصبحت أكثر ابتكارًا من الشركات الأصغر ، حيث أن الشركات الأصغر تعتبر جديدة في مجال المدفوعات ، إنهم لا يفهمون كيف يعمل الأمر ، وهم مشغولون للغاية بتطبيق خريطة الطريق الخاصة بهم.

فلا يمكنهم رؤية ذلك عن طريق إضافة قبول الدفع بعملة البيتكوين ، فإنهم سيزيدون عائداتهم بضع نقاط مئوية كل شهر ، ولكن يبدو أنهم لا يهتمون بذلك ، على الرغم من أنها مدفوعات تعتبر أرخص من مدفوعات بطاقة الائتمان ، أيضًا.

إن الشركات ذات العلامات التجارية الكبرى ترى أن هذا الأمر مبتكر ويريدون أن يكونوا جزءًا من ذلك “.

حسنا ..لقد بدأ برنامج خدمات المدفوعات BitPay أولاً في مناقشة إمكانية قبول مدفوعات بعملة البيتكوين مع شركة AT&T منذ عام ونصف تقريبًا.

حيث قال كبير مسئولي القسم التجاري في شركة Bitpay في حديثه لموقع CNN:

“لقد ظللنا على اتصال وتوصلنا إلى أفكار مختلفة حول كيف يمكن للشركة قبول الدفع بعملة البيتكوين”.

في نهاية المطاف ، قرر الشركة العملاق في مجال الاتصالات المضي قدمًا في طريق قبول عملات البيتكوين منذ ستة أشهر تقريبًا ، وذلك حتى مع إهتزاز سعر عملة البيتكوين وسط فترة السوق الهابط الكبيرة التي حدثت .

وفي هذا الخصوص يقول السيد سينغ:

“لقد تم سؤال الشركة من قبل العملاء عما إذا كانوا يستطيعون الدفع باستخدام عملة البيتكوين ، وهكذا أدركت الشركة أن لديهم طلبًا كافياً علي إستخدامها في الدفع”.

وعندما تقرر علامة تجارية كبيرة قبول الدفع بعملات البيتكوين ، سيكون هذ الأمر شيء كبير من الناحية التشغيلية.

وأضاف السيد سينغ:

“هذا القرار ذهب إلى القمة ، ومن ثم كان على المدير التنفيذي للشركة أن يوقع عليه ، وهنا تتدخل وسائل الإعلام ، ولا يمكن أن يكون مجرد محلل واحد يريد قبول الدفع بعملات البيتكوين ، حيث تحدثت شركة AT&T عن ذلك داخليًا في الشركة ، وقالوا إنهم يريدون القيام بذلك ، وبمجرد أن توافق شركة كبيرة مثل شركة AT&T على شيء ما ، فإنها تقوم بتعيين أشخاص موظفين في هذا الجانب وتنجز هذه أشياء “.

حتى الرئيس التنفيذي لشركة AT & T كان عليه التوقيع على قبول الدفع بعملة البيتكوين .

لا يدرك معظم الأشخاص مدى تعقيد العملية بالنسبة لشركة من ضمن أكبر الشركات العالمية في تصنيف Fortune 500 مثل شركة AT&T عندما تقرر الموافقة على قبول مدفوعات البيتكوين. | المصدر: وكالة فرانس برس للصور AFP PHOTO / فيليب لوبيز

حسنا ..كيف تبدو العملية بعد اختيار شركة ذات علامة تجارية كبيرة مثل AT&T قبول الدفع بعملة البيتكوين؟

يشرح السيد سينغ:

“بداية سينظر الفريق القانوني للشركة في الأمر ، إنهم ينظرون إلى اللوائح الحكومية ويرون أنه يُسمح للشركة بإجراء مدفوعات بعملة البيتكوين ، ثم يبدأ فريق المالية والضرائب في الدخول في الأمر ، حيث يسألون: كيف يؤثر ذلك الأمر على ضرائب الشركة؟ ، وهل يجب أن نحتفظ بعملات البيتكوين ؟ ، وهل يتعين على قسم المالية حساب ذلك بطريقة مختلفة عن معاملة الدفع ببطاقة الائتمان؟ “

بمجرد أن يدركوا في الشركة أنهم لا يحتاجون إلى الاحتفاظ بعملة البيتكوين ، وبالتالي تقليل المخاطرة ، يصبحون أكثر انفتاحًا لقبول مدفوعات عن طريق العملة الرقمية.

ويضيف كبير مسئولي القسم التجاري في شركة Bitpay:

Advertisements

بعد ذلك يتعلق الأمر بفريق التسويق ، حيث يسألون ” هل هناك زاوية تسويقية يمكن التحرك منها؟

“ثم يقومون بإجراء اختبار حول كيفية عمل هذه الزاوية التسويقية بالنظر إلى قدر تدفق المدفوعات.”

وبمجرد أن يتم التنفيذ ، فإن شركة AT&T ، التي تفرض رسوم معاملة BitPay بنسبة 1 في المائة على المستهلك ، لا تعتقد أنه سيكون هناك اهتمام كبير من وسائل الإعلام بالأمر.

وفي هذا الخصوص قال السيد سينغ:

لقد ظنوا أنهم سيقومون بإصدار ببيان بخصوص الخبر وهكذا ستسير الأمور ، ولكنهم قد فوجئوا بكل الاهتمام الذي تلقوه ، إنه مجرد خيار دفع آخر لهم ، مثل إضافة خيار Apple Pay أو Google Pay. “

سوني سينغ يتحدث عن إشكالية فهم الأمر في مجتمع العملات الرقمية يقول السيد سوني سينغ إنه من المنطقي تمامًا لشركة AT&T صرف أموالها من عملة البيتكوين بدلاً من الاحتفاظ بالعملة الرقمية في ميزانيتها العمومية. | المصدر: بلومبرج / يوتيوب

يأخذ سينغ استثناءًا من المفهوم المتواصل في مجتمع البيتكوين ، وهو أن شركة AT&T لا تقبل الدفع بعملة البيتكوين حقًا لأنهم لا يحتفظون بها ، ويختارون بدلاً من ذلك صرف النقود المدفوعة فورًا مقابل العملة الورقية.

ويعترف السيد سينغ قائلا:

“لا أفهم هذا المنطق” عندما تقبل الدفع عن طريق خدمات Visa و Mastercard ، فإنك لن تحصل على ائتمانات من Visa أو Mastercard في اليوم التالي ، فسوف تحصل على دولار أمريكي.

لذلك ، يقوم برنامج المدفوعات BitPay بتشغيل نظامهم بنفس الطريقة التي تدير بها شركة Visa نظامها ، حيث إنك تقبل الدفع عن طريق بطاقة Visa ويقوم البنك بإرسال الأموال إليك – بالدولار الأمريكي – في اليوم التالي ، وهنا لا أحد يحمل Visa credits في محفظته “.

كما يقول سينغ إنه سيكون من الصعب على شركة مثل AT&T أن تحتفظ بعملات البيتكوين على ميزانياتها العمومية في الوقت الحالي.

ويضيف السيد سينغ:

إنهم فقط لازالوا يتحسسون هذا الأمر في بدايته ، وسيكون من بعيد المنال الاعتقاد بأن الشركة ستحتفظ بعملة البيتكوين في هذه المرحلة الأولية ، ربما يمكن أن نعتقد أن يحدث ذلك بعد بضع سنوات من الآن.

لكن ، في الوقت الحالي ، يحاولون فقط التعرف على هذا الشيء ، ويريدون أن يتعايشوا معه في أسرع وقت ممكن ، فإذا كانوا سيحتفظون بعملات البيتكوين ، فإن ذلك سيفتح مسائل ضريبية على الشركة من شأنها أن تؤخر كل شيء بشكل كبير “.

وأضاف سينغ:

“مع هذه الشركات الكبرى ، يجب أن تذهب الأمور على مراحل ، يجب عليك حملهم على قبول الدفع بعملات البيتكوين ، ومن ثم طرحها على منتجات أخرى ، وربما يمكن أن يحتفظوا هم ببعض من عملات البيتكوين في نهاية المطاف. “

تأثير الـ DOMINO EFFECT يمكن أن يحفز شركات أخرى على قبول الدفع عن طريق العملات الرقمية من ضمن الشركات الكبرى الـ FORTUNE 500 .

أحد الأشياء الواضحة بالنسبة لسينغ هو أنه عندما تقبل شركة ذات علامة تجارية كبيرة مثل AT&T الدفع بعملات البيتكوين ، فإن ذلك يجعل من السهل إقناع الآخرين بالقيام بنفس الشيء.

ويضيف السيد سينغ:

“عندما أخبر الشركات ذات العلامات التجارية الآن أن شركة AT&T قد وافقت على قبول الدفع بعملة البيتكوين للتو ، فإن الأمر يبدو كما لو أنهم يرون الأمر رائعًا ، ويبدأو في السؤال حول شرح كيف تسير الأمور ، ويقولون ربما يجب أن نفعل هذا أيضًا “.

“لقد ساعدت شركة AT&T الشركات ذات العلامات التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة على التحرك بشكل أسرع لقبول الدفع بعملة البيتكوين الآن ، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية.”

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن .. ماذا ترى في مستقبل البيتكوين والعملات الرقمية ، وهل تقدم مزيدا من الشركات الكبرى على قبول مدفوعات العملاء عن طريق إستخدام عملة البيتكوين ؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :ccn.com

إخلاء مسؤولية

موقع الخليج 365 الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ

تابعونا على التلجرام