مشروع WireX يعلن عن إطلاق عملة رقمية عبر اكتتاب منصة OKEx

في إعلان مفاجئ, كشفت شركة WireX, التي تتخذ من المملكة المتحدة البريطانية مقراً لها, عن إطلاق اكتتاب (IEO) عبر منصة OKEx.
سيتم إطلاق عملية الاكتتاب (IEO) في يوم 26 يونيو عبر منصة الاكتتابات الخاصة بـ منصة OKEx والتي تعرف بـ Jumpstart.
وسيتم تخصيص 1 في المئة من إجمالي عملات مشروع WireX ورمزها (WXR) للبيع العام عبر منصة OKEx, وتم تحديد السعر بـ 1 سنت لكل عملة رقمية.
وعلق الرئيس التنفيذي لـ شركة WireX, بافيل ماتيف, إن الإتجاه إلى الاكتتابات (IEO) هو لضمان التزام الشركة بتقديم خدماتها المالية الدولية.
وأضاف, :”نعتقد أن اقتصاد العملات الرقمية سوف يحل محل العملات الورقية التقليدية واعتبارها الشكل السائد للدفع, وسوف تساعدنا (WXR) في دخول عالم المدفوعات الرقمية وتقديم خدمات أفضل للمستخدمين لتحويل الأموال الدولية.”
يجدر بالإشارة إلى أن المنصة سوف توفر عملات (WXR) الرقمية لمستخدميها عبر تطبيق WireX, سيتم توفير ما قيمته مليوني دولار في مرحلة ما قبل البيع, علماً بانه سيتم تحديد فترة حجز على هذه العملات.
وبناء على عدد العملات الرقمية, سيتم منح مستخدمي WireX إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الميزات الإضافية مثل الخصومات والمكافآت والخدمة المتميزة.
لشراء عملات (WXR) في مرحلة ما قبل البيع, يتعين عليك التسجيل عبر الرابط هنا و توثيق الحساب للمساهمة في مرحلة ما قبل البيع المقررة في يوم الخميس الموافق 13 يونيو.
للتسجيل في WireX
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منصة OKEx تضيف خيار العملات النقدية وتستعد للإكتتاب الثاني على منصتها
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