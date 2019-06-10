مشروع EOS يفقد ترتيبه بسبب المركزية وفقاً لأحد شركات الأبحاث المالية

يعاني مشروع EOS من انتقادات واتهامات من عدة جهات مختلفة.

تتهمه بأنه نظام مركزي وبأن عدد مستخدميه قليل للغاية وأن النشاط القائم على الشبكة ما هو إلا نشاط آلي معد بغرض تضخيم الاحصائيات.

في تغريدة جديدة لأحد شركات الأبحاث المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها.

الشركة المقدمة للتقرير هي Weiss Ratings أنشأت سنة 1971 وتقوم على تقديم احصائيات وأرقام حول أكثر من 53 ألف مؤسسة.

صرحت الشركة مؤخرا حول مشروع EOS بما يلي:

“هبوط مشروع EOS في الترتيب لأنه يواجه مشاكل خطيرة مع المركزية، كما أن تصريحهم في الحدث الأخير لم يخفف من حدة المشكلة، لذا قمنا بتخفيض درجة التكنولوجيا خاصتهم، الآن الخيار لمنصة الكاردانو (ADA) لإطلاق شبكة لامركزية حقيقية.”

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يجدر بالإشارة إلى أنه تم الاعلان عن منتج جديد لشركة Block.one الراعية لمشروع EOS وهاته المرة عبارة عن شبكة اجتماعية تحمل تسمية VOICE سبق وتحدثنا عنها بشيء من التفصيل في العنوان:

Block.One تطلق منصة اجتماعية على بلوكشين EOS

إلا أن القائمون على الحدث لم يتحدثو حول مشروع EOS ويدافعو عن ما يتم اتهامه به.

فهل ستظل إدارة مشروع EOS صامتة ولن ترد على الاتهامات الخطيرة الموجهة لها والتي سبق وتحدثنا عنها أيضا من الروابط:

رأي: هل مشروع إيوس EOS يعد مشروع إحتيالي؟

تقرير جديد يشير إلى أن 75 في المئة من معاملات EOS في التطبيقات اللامركزية”مزيفة”