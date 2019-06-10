تقرير: مايكروسوفت تضيف أدوات بلوكتشين إلى منصة باور الخاصة بها

تام شمس - الاثنين 10 يونيو 2019 08:57 مساءً - أفاد موقع الأخبار الذي يركز على التكنولوجيا "غيك واير" يوم ١٠ يونيو أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "مايكروسوفت" ستتيح أدوات قائمة على أساس بلوكتشين لمستخدمي باور آبس ومايكروسوفت فلو.

وستقوم مايكروسوفت بالإعلان عن خططها لإضافة أدوات بلوكتشين إلى منصة باور الخاصة بها خلال قمة تطبيقات الأعمال من مايكروسوفت يوم الاثنين في أتلانتا. وعلى وجه التحديد، سيتم تضمين أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) وبلوكتشين في منشئ التطبيقات المخصص "باور آبس" وأداة ذكاء الأعمال PowerBI الخاصة بالشركة.

ومنصة باور نفسها عبارة عن مجموعة من الأدوات - باور بي آي باور آبس ومايكروسوفت فلو- مصممة للعمل التعاوني لبناء تطبيقات مخصصة، وأتمتة سير العمل لتحسين إنتاجية العمل وتحليل البيانات للرؤى.

وقد أصدرت مايكروسوفت من قبل العديد من الأدوات التي تعمل ببلوكتشين بناءً على منتجاتها. ففي شهر مايو، قدمت الشركة مجموعة تطوير أزور بلوكتشين الجديد لسلسلة إيثريوم بلوكتشين. وقد تم تصميم مجموعة الأدوات لمساعدة المطورين الذين يبنون تطبيقات باستخدام منصة مايكروسوفت بلوكتشين كخدمة وهي خدمة أزور بلوكتشين.

وفي نفس الشهر، كشفت عملاقة التكنولوجيا أنها بصدد إنشاء شبكة هوية غير مركزية تستند إلى بلوكتشين لبيتكوين.