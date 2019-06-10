دائرة العقارات في دبي توقِّع مذكرة تفاهم مع شركة اتصالات لتنفيذ بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 10 يونيو 2019 08:57 مساءً - وقّعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي (DLD) وشركة "اتصالات" مذكرة تفاهم بشأن تكنولوجيا بلوكتشين في مجال العقارات، وذلك حسبما أفادت مجلة أخبار الأعمال "غلف توداي" في الإمارات العربية المتحدة يوم ١٠ يونيو.

وتعمل دائرة الأراضي والأملاك بدبي في إطار المجلس التنفيذي لدبي في مجال الخدمات المتعلقة بالعقارات، في حين أن شركة اتصالات هي شركة إماراتية متعددة الجنسيات تخدم ١٥ دولة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وقال الطرفان إنهما يهدفان إلى تطبيق معايير حكومية ذكية وإدخال عقود إدارة ورقية رقمية للمعاملات العقارية.

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كذلك قال سلطان بطي بن مغرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، إن الاتفاقية هو جزء من الطموح لجعل دبي "أذكى مدينة في العالم".

وتشير غلف توداي إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحسين عمليات التسجيل والتحقق، وتسريع المعاملات مع الحفاظ على سلامة جميع الأطراف المعنية.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن منصة بلوكتشين التي بنتها واحدة من شركات الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة قد أيدتها الحكومة رسميًا في أبريل.