مشروع Zilliqa يضيف خدمة العقود الذكية إلى البلوكشين

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أعلن فريق عمل مشروع Zilliqa عن اجتياز مرحلة مهمة في خارطة الطريق للمشروع و ذلك عبر إطلاق خدمة العقود الذكية إلى شبكة بلوكشين Zilliqa.
وبهذا الإعلان سيتمكن المطورون الآن من كتابة ونشر العقود الذكية على شبكة بلوكشين Zilliqa وذلك عبر استخدام لغة Scilla البرمجية.
يجدر بالإشارة إلى أن شبكة Zilliqa تعمل على حل مشكلة قابلية التوسع في عالم البلوكشين وذلك من خلال تقنيات Sharding, وادعى الفريق في ورقة العمل أن المتوقع من شبكة Zilliqa أن تقوم بمعالجة حوالي 1000 ضعف مقارنة في شبكة الايثيريوم.
وقال الرئيس التنفيذي لـ شبكة Zilliqa, أمريت كومار, أنه خلال الأشهر الستة الماضية, قام مشروع Zilliqa بإنجاز العديد من الأمور المهمة مثل إطلاق الشبكة الرئيسية و إطلاق التحويلات والمعاملات عبر الشبكة.
وأضاف كومار, أنه من بين الميزات الأساسية التي توفرها عقود Zilliqa الذكية, أنها ستوفر مجموعة من الأدوات القادرة على تحليل العقود الذكية والمساعدة على اكتشاف الأخطاء المحتملة في العقود والتحقق منها.
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مشروع Zilliqa: أول منصة تقدم تقنية الـ Sharding في عالم البلوكشين
متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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