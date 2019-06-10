التطبيقات المالية اللامركزية تنمو وتختار بلوكشين الايثيريوم للتطوير

تقنية البلوكشين في تطور مستمر وهو ما يظهر من خلال كمية المشاريع التي تقام عليها.

من بين أوجه ومظاهر توسع شبكة البلوكشين نرى أيضا زيادة في تطوير التطبيقات اللامركزية المبنية عليها.

بالرغم من أن تبني هذه التطبيقات اللامركزية مازال في بدايته إلا أن التطوير والايمان بالنجاح مستقبلا هو هاجس كل مقبل على هذه الصناعة.

من بين شبكات البلوكشين التي نجحت في استقطاب أكبر عدد من مطوري التطبيقات اللامركزية نجد شبكة الايثيريوم.

حيث أن أغلب التطبيقات اللامركزية وبخاصة التطبيقات المالية تتجه نحو بلوكشين الايثيريوم.

وهو ما بينته أحد التقارير الصادرة مؤخرا عن بينانس للأبحاث.

زيادة التطبيقات DeFi

وفقا للتقرير الصادر عن منصة بينانس للأبحاث فإن تطبيقات DeFi والتي هي حروف اختصار لجملة “التطبيقات اللامركزية في القطاع المالي” تعرف زيادة في الانتشار وأغلبها تم بناؤه على شبكة بلوكشين الايثيريوم.

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وبحسب ذات التقرير فإن اختيار بلوكشين الايثيريوم ناتج عن توفره على عدة أدوات تطويرية تتلائم وطبيعة التطبيقات المالية.

وعليه وبالرغم من أن البيتكوين أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة السوقية الاجمالية إلا أن الايثيريوم أثبت بأنه أكبر منصة بلوكشين استقبالا للتطبيقات ومشاريع البلوكشين.

نلاحظ ظهور العديد من المشاريع التي تنافس شبكة الايثيريوم وتقدم خيارات لا توفرها شبكة الايثيريوم من انخفاض السعر وقابلية أكبر للتوسع، نتحدث هنا عن كل من مشروع ترون ومشروع EOS.

لكن وبالرغم من ذلك ظلت شبكة الايثيريوم قبلة مطوري التطبيقات اللامركزية على اختلاف مجالاتها.

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