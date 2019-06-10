سعر البيتكوين ينخفض إلى 7500 دولار ، ويتوقع انخفاضًا إضافيًا بنسبة 30٪

خلال الـ 24 ساعة الماضية ، انخفض سعر البيتكوين من 7،900 دولار إلى حوالي 7500 دولار بأكثر من خمسة بالمائة مقابل الدولار الأمريكي في تراجع بسيط في سوق العملات الرقمية .

انخفض سعر البيتكوين بحوالي خمسة بالمائة خلال الـ 24 ساعة الماضية (المصدر: coinmarketcap.com)

خلال الأيام السبعة الماضية ، انخفض سعر البيتكوين بأكثر من عشرة في المائة ، مما دفع المحللين التقنيين في السوق للتأمل في إمكانية التراجع الممتد على الرغم من المشهد الكلي .

هبوط البيتكوين بنسبة 30 % ممكن ؟

وفقًا لمحلل تقني معروف بإسم Crypto Thies ، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) لعملة البيتكوين قد لامس نطاق 92 إلى 95 ، مما أدى تاريخياً إلى انخفاض سعر الأصل بنحو 30 في المائة.

طوال السنوات الأربع الماضية ، أظهرت عملة البيتكوين ميلًا لتجربة تراجع بنسبة 30 في المائة في المتوسط في أعقاب موجة صعود ممتدة.

قال المحلل :

“في كل مرة ، لمست بيتكوين مؤشر RSI نطاق 92-95 على الرسم البياني ثلاثي الأبعاد منذ عام 2015 ، انخفض السعر أكثر من 30 ٪ خلال الأشهر التالية ، وقد لمسنا نفس نطاق مؤشر القوة النسبية مؤخرًا فهل سيكون هذا الأمر مختلفا !؟ هذا من شأنه ان يعني لمسة 5000 إلى 6000 دولار على الأقل إذا كان الأمر كذلك .”

لا يمثل الأداء أو الإتجاه السابق للأصل ضمانًا للأداء المستقبلي ، خاصةً في حالة الأصول الرقمية الرئيسية نظرًا لتطور هيكل السوق بشكل ملحوظ منذ عام 2016.

ومع ذلك ، بالنظر إلى أن سعر البيتكوين لا يزال يرتفع بأكثر من 100 في المائة سنويًا مقابل الدولار الأمريكي ، بما يقرب من ثلاثة أضعاف في ذروته السنوية ، يتفق الاستراتيجيون عمومًا على أن التراجع سيكون مفيدًا للسوق.

انخفض تقييم سوق العملات الرقمية بمقدار 7 مليارات دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية (المصدر: coinmarketcap.com)

بدأ التجار في مراقبة المنطقة المنخفضة التي تبلغ 7000 دولار كهدف محتمل للعودة من جديد وسط تصحيح مستمر قصير الأجل في سوق العملات الرقمية .

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“مرة أخرى ، سأشعر بمزيد من الإرتفاع بعد المزيد من إعادة التصحيح ونبحث عن ارتداد قوي بالقرب من مستوى تصحيح 50٪ لهذه الحركة.

من المعترف به أن التراجع الأخير في سوق العملات الرقمية هو خطوة فنية تتبع لحركة صعودية كبيرة في إطار زمني قصير.

على المستوى الكلي وعلى المدى المتوسط ، توجد عوامل إيجابية في الأفق قد تؤدي إلى تحسين المعنويات في جميع أنحاء السوق.

كان نشاط مطوّري البيتكوين في السنوات الأربع الماضية في ازدياد مستمر ، حيث زاد إجمالي عدد العملات التي تمت مراجعتها من قِبل النظراء والاندماج بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا.

قالت كريستين لاجارد ، العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي (IMF) ، في خطاب ألقاه مؤخراً في الندوة الرفيعة المستوى لمجموعة العشرين بعنوان “مستقبلنا في العصر الرقمي” ، إنه يتم تشجيع الحكومات على دمج مناهج مختلفة لتنظيم العملات الرقمية وتعزيز التنمية. ، داعيا لتحقيق الاستقرار وتطوير التكنولوجيا المالية fintech .

“إن دمج الأساليب الوطنية المختلفة للأصول الرقمية ، والوسطاء الماليين غير المصرفيين ، وإدارة البيانات أمر حاسم إذا أردنا تسخير إمكانيات التكنولوجيا المالية fintech لتشجيع المزيد من الاندماج المالي والتطوير ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، علينا إيجاد طريقة للحفاظ على الاستقرار المالي والنزاهة وحماية المستهلكين وزيادة المعرفة المالية.

مع تحرك الاقتصاديات الكبرى في اليابان وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة نحو فرض أطر تنظيمية عملية ، يمكن أن يتحول مفهوم الجمهور لقطاع العملات الرقمية من صناعة تجريبية إلى سوق قائمة.

على الرغم من أن المحللين الفنيين يتوقعون تراجعًا على المدى القريب نتيجة لحركة سعر البيتكوين السريعة في الأشهر الأخيرة ، في إطار زمني أطول ، يظل المحللون متفائلين بشأن إتجاه فئة الأصول الرقمية .

المصدر : CCN.com

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