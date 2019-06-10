توقعات مستقبلية حول عملة “فيسبوك” الرقمية

ماذا يمكن عمله بعملة فيسبوك الجديدة؟

أعلنت شركة فيسبوك عن التطوير والتحضير لطرح عملة رقمية مشفرة لكنها لم تقدم الكثير من التفاصيل حولها ما عدا أنها ستكون متاحة على تطبيقات شركة فيسبوك (ماسنجر، واتساب) وأنها ستوفر إمكانية شراء الخدمات والسلع المادية والرقمية.

كما أن العملة الرقمية الجديدة ستكون عملة رقمية مستقرة ويتم ربط قيمتها بسلة من العملات الورقية.

ومن المتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل حول عملة فيسبوك الجديدة في 18 من شهر يونيو الجاري.

في هذه المقالة سنضع بعض التوقعات والتنبؤات حول العملة الجديدة لفيسبوك وما يمكنها تقديمه:

عملة فيسبوك ستكون عملة عالمية قوية وستساهم في تطوير الدول النامية:

من بين أهم المزايا التي ستحملها عملة فيسبوك الرقمية هي أنها ستكون معيار حامل للقيمة في الدول النامية التي تمتاز بنوكها المركزية بعدم الانضباط في الحفاظ على قيمة عملاتها الورقية والتي في الكثير من الأحيان فقدت قيمتها الشرائية مثلما هو حاصل في دولة فنزويلا.

وبذلك ستغطي عملة فيسبوك الرقمية عدد من الاستخدامات وسيتم اعتمادها كمعيار بدل من العملة المحلية.

عملة فيسبوك ستشارك وتوزع الفوائد على مستخدميها

من التوقعات أيضا التي تدور حول عملة فيسبوك هو أنها ستشارك وتقاسم المستخدمين الفوائد المتراكمة من عملتها الرقمية المستندة على العملات الورقية، وإن لم تفعل فستواجه سيل من النقد حول ما تكسبه فيسبوك وشركائها.

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عملة فيسبوك ستغدو قوة مالية عالمية

مما لا يختلف فيه اثنان هو أن شبكة فيسبوك هي أكبر شبكة اجتماعية من حيث عدد المستخدمين وبطرح عملة رقمية تستهدف هؤلاء المستخدمين فسيكون هناك عدد ضخم من المستخدمين يحملون عملة فيسبوك الرقمية الجديدة والذي سينعكس ايجابا على فيسبوك ويجعل الشركة أحد الفاعلين في أسواق رأس المال العالمية.

مواجهة عملة فيسبوك للوائح التنظيمية والقانونية

هل ستتوفر عملة فيسبوك بشكل عالمي أم هل ستكون موجهة لمناطق جغرافية محددة، وهل سيسعى المستخدمين للبحث عن وساطة أمريكية لشراء فنجان قهوة بعملة فيسبوك الجديدة؟

كيف ستتحقق فيسبوك من امتثال مستخدمي عملتها المشفرة للقوانين

أحد أهم المعوقات التي تواجه أغلب الشركات التي لديها عملات رقمية مشفرة هو كيفية امتثال مستخدميها للقوانين ومنع غسيل الأموال والامتثال لقوانين الكشف عن الهوية والتعرف على العميل KYC وغيرها من اللوائح القانونية التي لازلت تشكل هاجس لأغلب الشركات التي تدير عملات رقمية مشفرة.

عملة فيسبوك ستكون جسرا لتبني أكثر لعملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة الأخرى

عملة فيسبوك ستكون جسرا للتعريف بالعملات الرقمية المشفرة بشكل أكبر وستكون عملة البيتكوين أكبر المستفيدين، حيث سيتعرف جمهور المستخدمين عليها بشكل أكبر ويتوجهون إليها نظرا لما تقدمه من مزايا وكذا نظرا لندرتها.

ويبقى جميع ما تم ذكره توقعات تحتمل الصحة والخطأ لحين الكشف الرسمي عن عملة فيسبوك وما ستقدمه بشكل مفصل.

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