شركة أدوية تعلن عن منصة قائمة على البلوكشين لمرضى السكري

كشفت شركة Boehringer Ingelheim, التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها, عن شراكة جديدة مع مشروع Solve Care لتطوير منصة قائمة على البلوكشين لمرضى السكري.

وذكر البيان الصحفي أن الشراكة تهدف إلى تصميم شبكة قائمة على تكنولوجيا البلوكشين لمشاركة البيانات تسمى Diabetes Care Administration Network.

سيتم إطلاق المشروع الجديد على البلوكشين الخاص بـ Solve Care, وسيحتوي على معلومات حول مرضى السكري لتسهيل تنسيق الرعاية بالإضافة إلى معلومات تتعلق بطرق الوقاية والمخاطر المرتبطة بمرض السكري.

وعلق المدير التنفيذي لـ Solve Care: “ستساعد الشبكة الجديدة على سد فجوة المعرفة عبر توفير معلومات حيوية حول مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية بطريقة يسهل الوصول إليها.”

وأضاف: “هذا أمر لا يقدر بثمن في النظام البيئي للرعاية الصحية لأنه يسمح للمرضى فهم المرض بشكل أفضل ومعرفة احتياجاتهم من الرعاية.”

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ومن المتوقع أن يتم إطلاق المنصة الجديدة بحلول نهاية العام الحالي. وستكون متوفرة لأكثر من 25,000 مريض في الفترة الأولى من الإطلاق.

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