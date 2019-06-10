مشروع النيو (NEO) يكشف عن بعض التفاصيل المالية للمشروع

يجري العمل على إعادة تشكيل التكنولوجيا الكامنة وراء مشروع النيو.

إذ سبق و أعلن المؤسس المشارك لمشروع النيو (NEO) في شهر أبريل الماضي بالتحضير لتحديث الشبكة والتي من المتوقع أن يطلق مع حلول سنة 2020.

تحديث NEO 3.0 سيحمل معه تغيير على مستوى البنية التحتية الأساسية لمشروع النيو (NEO).

ما يلزم حاملي العملات الرقمية الحالية إلى ضرورة تحويلها للعملات الرقمية الجديدة.

أخبر “Zhang” بأن عملية التحديث الجديدة لن تفرض على حاملي ومستخدمي العملة إعادة التعريف بأنفسهم “KYC”.

كما أن عملية التحول نحو الشبكة الجديدة لن تطلب من المستخدمين سوى الحفاظ على مفتاحهم الخاص ليتم تحديثه تلقائيا.

من جهة أخرى وفي تقرير مالي صادر مؤخرا عن شركة النيو (NEO) عرضت فيه بعض الأرقام والتي كشفت عنها لأول مرة.

والمتعلقة بالعرض الأولي للعملة التي قامت به في سنة 2016 والذي تمكنت فيه من جمع 971 ألف دولار بالاضافة إلى 8169 وحدة بيتكوين والتي تم تصفيتها في شهر فبراير 2018 بما يعادل 8.3 مليون دولار.

وأضاف ذات التقرير المالي بأن هناك 100 ألف من رموز NEO الغير مطالب بها والتي كانت موجهة للشراء ضمن التمويل الجماعي ولكن لم يتم اضافتها لذلك أبدا.

ويعتبر مشروع NEO أو ما يطلق عليه بلقب الايثيريوم الصيني من المشاريع التي لاقت رواجا في الصين.

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وتعتبر NEO من أكبر الشبكات اللامركزية.

إلا أن التحديث الأخير لها والتحول نحو NEO 3.0 سيتم تعليق ميزة اللامركزية إلا حين الانتهاء من تنفيذ التحول والترحيل بشكل أكبر كفاءة.

ويتشارك مشروع NEO وOnchain نفس الادارة.

لكن مؤخرا ظهرت بعض الأخبار التي توحي باقتراب انفصالهم وهو ما أشرنا إليه في وقت سابق:

شبكة Ontology تفكر في التخلي عن شبكة النيو (NEO)

للعلم يقدر سعر وحدة NEO التي تحتل المرتبة 18 من حيث القيمة السوقية الاجمالية بـ11.9 دولار وتسجل حاليا مؤشر أحمر بنسبة 3.26%.

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