المنطقة الروسية يوغرا تخطط لإطلاق منصة للسياحة تدعم بلوكتشين

تام شمس - الأحد 9 يونيو 2019 11:56 مساءً - ستطلق خانتي مانسي" المتمتعة بالحكم الذاتي أوكروغ - يوغرا، وهي ولاية فيدرالية في روسيا، منصة سياحية مدعومة ببلوكتشين، وفقًا لما ذكرته تاس يوم ٧ يونيو.

وحسبما جاء في التقرير، وقع رومان جينكل، المدير العام لصندوق التنمية في سان بطرسبرغ الاقتصادي هذا الأسبوع، اتفاقية مع ألكساندر بوروديتش، الرئيس التنفيذي لشركة بلوكتشين الناشئة يونيفرسا، لإطلاق المنصة.

ووفقًا لمنشور مدونة من يونيفرسا يوم ٧ يونيو، سيمكن النظام تتبع الإنفاق العام والاستثمار لضمان الشفافية. حيث تدعي الشركة:

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"إن تمييز الأموال باستخدام تقنية دفاتر السجلات الموزعة سوف يحمي المنح الحكومية والاستثمارات من سوء الاستخدام".

وبحسب ما ورد ستقوم الشركة بتطوير المنصة لدعم لغات متعددة، بهدف شامل هو ربط جميع المشاركين في النظام البيئي للسياحة - من موردي المنتجات والخدمات السياحية ومقدمي خدمات النقل والإقامة والتموين إلى المستثمرين والسياح أنفسهم.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في ذلك الوقت، ادعى أوليغ سافونوف، رئيس الوكالة الفيدرالية للسياحة في روسيا، أن تكنولوجيا بلوكتشين لديها القدرة على تحويل صناعة السياحة في البلاد في نوفمبر ٢٠١٧.ش