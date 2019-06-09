سعر بيتكوين يتراجع إلى ما دون ٨ آلاف دولار بينما تشهد أعلى العملات المشفرة خسائر متوسطة

تام شمس - الأحد 9 يونيو 2019 06:55 مساءً - سجلت معظم العملات العشرين الأعلى خسائر معتدلة خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة، بينما هبطت بيتكوين (BTC) تحت مستوى ٧٩٠٠ دولار.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد انخفضت بيتكوين بنسبة ٣٪ تقريبًا خلال اليوم، وتم تداولها بما يقارب ٧٨٧٠ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لموقع كوين ماركت كاب. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفضت العملة أكثر من ٨٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

بينما تتمسك إيثريوم (ETH) بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا أقل قليلًا من ٢٦ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٧.٣ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وتُظهر بيانات كوين ماركت كاب أن إيثريوم قد شهدت انخفاضًا في قيمتها بنحو ٣,٥٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم بنحو ٢٤٤ دولارًا. وخلال الأسبوع، فقدت العملة أيضًا أكثر من ٨,٦٪ من قيمتها.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

كما انخفضت ريبل بنسبة تزيد قليلًا عن ٤٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند مستوى ٠,٤٠٩ دولار تقريبًا. وخلال الأسبوع، انخفضت العملة بحوالي ٥٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، كانت العملة التي سجلت أكبر الخسائر هي تيزوس (XTZ)، والتي انخفضت أكثر من ٨٪ خلال اليوم.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٢٥١ مليار دولار، أي أقل بحوالي ٧,٢٪ من القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ويتم تداول إيوس، التي تحتل المرتبة السادسة بين أعلى العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، حاليًا عند ٦,٢٩ دولارات، بانخفاض أكثر من ٦٪ في اليوم حتى وقت كتابة المقالة.