شركة تحليلات العملات المشفرة "كوين ميتريكس" تستحوذ على بلتشلي إندكسيس

تام شمس - الأحد 9 يونيو 2019 06:55 مساءً -

أعلنت شركة تحليلات العملات المشفرة كوين متريكس أنها استحوذت على شركة بلتشلي إندكسيس لمؤشر الأصول الرقمية وهي تخطط لإطلاق مؤشرات العملات المشفرة بيتا الذكية. وقد تم الإعلان في منشور مدونة بتاريخ ٧ يونيو.

ووفقًا للإعلان، سيتم تغيير اسم الشركة المكتسبة إلى كوين متريكس بلتشلي إندكسيس (CMBI). وستقوم الشركة المستحوذ عليها حديثًا - بعد إعادة الإطلاق - "بالاستفادة من خبرات بيانات السوق والمعاملات على السلسلة من كوين متريكس لتوسيع مجموعة المؤشرات لتشمل مؤشرات بيتا الذكية القائمة على مقاييس الشبكة الرئيسية."

علاوة على ذلك، سيتم إعادة إطلاق جميع مؤشرات بلتشلي الحالية باستخدام شبكة وبيانات السوق من كوين متريكس. حيث من المفترض أن تكون مؤشرات CMBI الأولى على أساس القيمة السوقية الموزونة وهي تغطي أعلى أصول العملات المشفرة، وفقًا لعدة معايير.

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يصف إنفستوبيديا الاستثمار التجريبي الذكي كاستراتيجية تجمع بين فوائد استراتيجيات الاستثمار السلبية والنشطة، بهدف تقليل المخاطر أو زيادة التنويع بتكلفة أقل من الإدارة النشطة التقليدية.

حسبما أفاد كوينتيليغراف في ذلك الوقت، في مايو، ذكرت كوين متريكس أنها قد وجدت تباينات في تقارير نظام الضمان الخاص بشبكة بلوكتشين لريبل الخاصة بمدفوعات.

وفي نهاية شهر أبريل، أعلنت بورصة ناسداك، أكبر بورصة في العالم، أنها قدّمت مؤشر سيولة ريبل (XRRLX) إلى خدمة البيانات العالمية الخاصة بها.