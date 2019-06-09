عملات البيتكوين المسروقة من منصة Bitfinex تتحرك إلى محافظ جديدة

تعتبر عملية قرصنة منصة Bitfinex من أقدم وأكبر عمليات القرصنة التي مست منصات التداول.

حيث يعود تاريخ قرصنة المنصة لسنة 2016 حيث تمكن قراصنة الإنترنت من سرقة 119,765 وحدة بيتكوين ما يعادل حوالي 1 مليار دولار.

بالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها المنصة لاسترجاع ما يمكن ارجاعه إلا أنها لم توفق إلا في استرجاع 27 وحدة بيتكوين في شهر فبراير من هاته السنة.

لتظهر أخبار وتقارير جديدة حول حركة عملات البيتكوين المسروقة من منصة Bitfinex وتتحرك إلى محافظ جديدة.

القيمة التي تحركت مؤخرا تقدر بـ170 وحدة بيتكوين أي حوالي 1.3 مليون دولار.

كما كانت قد تحركت أيضا ما قيمته 550 وحدة بيتكوين مسروق مع بداية العام الجديد نحو محافظ جديدة.

وذكرت منصة Bitfinex على الورقة البيضاء لعملة LEO التي أطلقتها المنصة مؤخرا بأنها ستعمل على التفاوض مع الهاكرز وستسمح لهم بالاحتفاظ ببعض البيتكوين وارجاع البعض الآخر.

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وعلى ما يبدو فإن المحادثات والمفاوضات مع الهاكرز لم تفلح حيث يتحرك قراصنة الإنترنت بخطى حذرة عند نقل البيتكوين المسروق.

إلا أن مديرة التسويق “Anneka Dew” صرحت بأن الأموال المتحركة مؤخرا ليست مرتبطة بالمفاوضات التي يجريها فريقها مع الهاكرز.

تتنامى ظاهرة قرصنة منصات التداول بشكل لافت في الآونة الأخيرة وبتحرك الأموال المسروقة من محفظة لمحفظة أخرى يجعل المستثمرين والخاسرين لعملاتهم يصيبهم الهلع بشكل أكبر ويزداد يقينهم باستحالة عودة أموالهم.

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