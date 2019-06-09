مؤسس بينانس: حظر الهند للعملات الرقمية سينعكس إيجايباً على هذه العملات الرقمية

تنبأ السيد “Changpeng Zhao” والذي يختصر اسمه بحرفي “CZ” المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة بينانس أكبر منصة تداولية في العالم من حيث حجم التداول اليومي.

بأن حظر الهند للعملات الرقمية سينعكس إيجايباً على العملات الرقمية المختصة في حماية الخصوصية مثل Monero و ZCash.

إذ تحمل كل من عملة Monero و ZCash خاصية عدم الكشف عن حامليها وتقدم مستوى عال من حماية الخصوصية من خلال اخفاء عمليات التحويل وطمس هوية مالكيها.

وأوضح السيد “CZ” بأن الانعكاس سيكون ايجابيا للغاية فيما يتعلق باقبال الهنود على العملات المشفرة التي تحمي هويتهم من الكشف.

حيث يقيم تقريبا 20% من سكان العالم في الهند وبغلق الحكومة وحظرها لحمل العملات الرقمية المشفرة مؤخرا واقرار عقوبة 10 سنوات سجن لكل من يستعمل العملات المشفرة بشكل مباشر أو غير مباشر (إنشاء، تعدين، تحويل، تصريف، تعامل…).

الأمر الذي سيجعل المواطنين في الهند يبحثون عن بدائل توفر لهم الحماية من الع>قوبة وهي ما توفره عملتي المونيرو و ZCash.

إلا أن العملات المشفرة الأخرى كالبيتكوين والايثيريوم وغيرها من العملات المشفرة الأخرى فسيكون أصحابها عرضة للرقابة وبذلك العقوبة، خاصة أن الحكومة الهندية طورت من آلية تتبع وتحليل معاملات البلوكشين.

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وتعد الهند من الدول التي سارعت لحظر العملات الرقمية المشفرة وذلك عن طريق بنكها المركزي الذي حذر البنوك الهندية من التعامل بالعملات المشفرة وحظر مستخدميها من التعامل بها.

بالرغم من سعي العديد من الشركات الهندية العاملة بالعملات المشفرة لمنع القرار ومحاولة التوصل لحلول.

إلا أن الحظر متواصل وتزداد شدته يوم بعد يوم.

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