هل رئيس هيئة الـ CFTC الجديد “هيث تاربرت” صديقا أم عدوا تجاه البيتكوين ؟

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية يدور حول رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية الجديد في الولايات المتحدة (CFTC) حيث يشعر المتحمسون لعملة البيتكوين بالقلق بعد أن علموا أن السيد كريستوفر جيانكارلو رئيس لجنة الـ (CFTC) والمؤيد للعملات الرقمية ، سوف يتنحى عن منصبه في الهيئة في تاريخ 15 يوليو القادم.

حيث أكد مجلس الشيوخ الأمريكي خليفة السيد جيانكارلو في رئاسة الـ CFTC وهو هيث تاربرت ، وذلك بأغلبية 84 صوتًا مقابل 9 أصوات.

فماذا عن السيد هيث تاربرت ، وما هي إتجاهاته بالنسبة للبيتكوين و مجال العملات الرقمية ؟

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

التصويت بنداء الأسماء للكونجرس رقم 116 – الجلسة الأولى .

ملخص التصويت : تم التأكيد على إختيار السيد هيث ب تاربيرت من ولاية ماريلاند ليكون رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع – CFTC الجديد بتصويت 84 مقابل 9. | المصدر: Senate.gov.

السيد جيانكارلو رئيس الهيئة السابق يدعم الرئيس الجديد هيث تاربيرت.

كان السيد جيانكارلو المعروف إعلاميا تحت إسم مستعار “الأب الروحي للعملات الرقمية ” بسبب خطابه المؤيد للبيتكوين ، وفي بيان صادر في تاريخ 5 يونيو الجاري ، أعرب السيد جيانكارلو عن “تهانيه الحماسية” للسيد تاربرت ، والذي وصفه بأنه “مؤهل للغاية”.

بالنسبة لموقف رئيس اللجنة الجديد تاربرت تجاه العملات الرقمية فيبدو غير معروف ، ومع ذلك يقول جيانكارلو إن تاربرت يشارك رؤيته في مساعدة انتقال هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية CFTC إلى أن تكون ” هيئة تنظيمية في القرن الحادي والعشرين للأسواق الرقمية الحالية”.

تاربرت ، رجل مرشح من الحزب الجمهوري رشح من قبل الرئيس دونالد ترامب ، وهو مؤيد للغاية للأعمال التجارية. لذلك من المحتمل أنه يعارض الإفراط في التنظيم الذي يخنق الابتكار.

تاربرت حاليًا يعمل في منصبه كوكيل بالنيابة في وزارة الخزانة الأمريكية ، وهو أيضًا يعتبر عضو في مجلس الاستقرار المالي ، وهو هيئة دولية تراقب الإقتصاد العالمي.

وكما ذكر تقرير CCN في وقت سابق قالت هيئة الـ FSB – مجلس الاستقرار المالي- مؤخرا أن العملات الرقمية لا تمثل تهديدا للاقتصاد العالمي.

مرفق لكم صورة من البيان الذي أصدره رئيس هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية CFTC جيانكارلو السابق بشأن تأكيد مجلس الشيوخ على إختيار هيث تاربرت كرئيس CFTC 5 .

“خلال فترة خدمتي ، كانت الأولوية لتحويل هيئة الـ CFTC إلى هيئة تنظيمية من القرن الحادي والعشرين للأسواق الرقمية اليوم .

ومع تأكيد الدكتور تاربرت ، أعرف أن الوكالة في أيد أمينة لمواصلة هذا التحول ، مع استكماله لالتزاماته الحالية بصفته وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بالإنابة ، إلتزمت أنا بالبقاء كرئيس للجنة حتى يوم الإثنين الموافق 15يوليو 2019 ، عندما سيتولى الدكتور تاربيرت مهام رئاسة اللجنة.

“مع وصول موعد إنتهاء فترة خدمتي في الأفق ، لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله بشأن الأمور المهمة أمام الوكالة ، أود أن أشكر زملائي المفوضين وموظفي المفوضية على دعمهم واهتمامهم بالعديد من المسائل المعقدة التي تؤثر على الأسواق التجارية التي تشرف عليها لجنة الـ CFTC ”

أعرب كريستوفر جيانكارلو ، رئيس CFTC المنتهية ولايته ، وهو مدافع عن عملة البيتكوين ، عن ثقته في خليفته ، هيث تاربرت. | المصدر: CFTC.gov

في خطابه الأخير أمام مجلس الكونغرس في شهر مايو ، توقع السيد جيانكارلو أن يكون هناك “إنفجار في الإهتمام بالعملات الرقمية” ، ويمكنكم مطالعة الحديث عبر الرابط التالي.

في ذلك الوقت ، قال جيانكارلو إن هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية CFTC كانت تحاول مواكبة التطورات سريعة التطور في بيئة التكنولوجيا عالية السرعة اليوم.

وعلى الرغم من أنه قد أقر بأن سرعة حراك التقدم التكنولوجي كان يلقي الكثير من المأموريات على الهيئة التنظيمية ، وفقًا لذلك ، قال جيانكارلو إن هيئة CFTC يجب أن تتبنى “عقلية النمو المتزايد” التي تتوقع السرعة الكبيرة للابتكار السريع.

ولذلك بشكل أساسي ، يعتقد جيانكارلو أن عملة البيتكوين وسوق العملات الرقمية لن يختفيان ، لذا ينبغي على مسئولي الهيئات التنظيمية الإطلاع على التطورات المحيطة بالمجال حتى يتمكنوا من الاستجابة وفقًا لذلك.

Advertisements

وفي هذا الإطار نشر حساب Bloomberg Law على موقع تويتر تغريدة نستعرضها معكم جاء فيها :

أكد مجلس الشيوخ إختيار السيد هيث تاربرت بأغلبية ساحقة. | المصدر: تويتر

هذا وقد انخرطت الوكالة الشقيقة لهيئة الـ CFTC و هي لجنة رقابة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية SEC في حملة صارمة على صناعة العملات الرقمية ، واستهدفت على وجه التحديد جرائم الاحتيال المالي و جرائم التداول من الداخل insider trading -يقصد التداول بالحصول على معلومات من داخل الشركات-.

وفي الوقت نفسه ، قدم مشرعو القانون الأمريكيون مؤخرًا قانون تصنيف التوكنز Token Taxonomy Act ، وسيعدل مشروع القانون هذا قانون بورصة الأوراق المالية من أجل استبعاد العملات الرقمية من قوانين الأوراق المالية.

وإذا نجحت اللائحة التنظيمية ، فلن يكون لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ولاية قضائية على العملات الرقمية.

هذا ويجادل المشرعون الذين يرعون قانون تصنيف التوكنز Token Taxonomy Act بأنه سيُبقي الولايات المتحدة على المنافسة من خلال عدم خنق صناعة العملات الرقمية الناشئة في ظل قواعد تنظيمية مرهقة للغاية.

“في الأيام الأولى لشبكة الإنترنت ، أصدر مجلس الكونغرس تشريعات توفر اليقين وتقاوم إغراء الإفراط في تنظيم السوق ، وهدفنا هو تحقيق إنتصار مماثل للاقتصاد الأمريكي والقيادة الأمريكية في هذا المجال المبتكر.”

ومع ذلك ، فإن عضو الديوقراطي في مجلس الكونغرس السيد براد شيرمان يحث زملائه على إصدار قانون يحظر العملات الرقمية في الولايات المتحدة.

حيث قال :

“أبحثُ عن زملاء ليشاركوا معي في تقديم مشروع قانون لحظر مشتريات العملة الرقمية من قبل الأميركيين ، وهذا حتى نتمكن من تحقيق ذلك الأمر في مهدها “. “إذا كان الأمر يتعلق بتخريب سياستنا الخارجية أو فرض تحصيل الضرائب لدينا ، أو إنفاذ القانون التقليدي ، فإن ميزة الرقمية على العملات السيادية هي فقط المساعدة في عدم التمكين للولايات المتحدة وتحقيق سيادة القانون.

هذا ويدعي السيد شيرمان أن حظر العملات الرقمية يعتبر أمر ضروري ، وذلك لأن العملات الرقمية سوف تقوض الدولار الأمريكي وأنها تفيد فقط في الأنشطة الإجرامية مثل عمليات غسيل الأموال.

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن .. ماذا تتوقع لمستقبل الإطار التنظيمي لأسواق تداول البيتكوين والعملات الرقمية وموقف هيئة الـ SEC والـ CFTC منها مستقبلا ؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :ccn.com

إخلاء مسؤولية

موقع الخليج 365 الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ

تابعونا على التلجرام